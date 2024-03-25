以國防長應邀訪美 重點催促交付武器

以色列國防部上周六發聲明表示，加倫特（圖）將與美國國防部長奧斯汀、國務卿布林肯及白宮國家安全顧問蘇利文等華府國安高官會談，討論加沙戰事、拯救哈馬斯手上人質、人道援助、改善地區穩定的行動，以及「加強以色列國防部與美國政府之間的特殊合作，連同通過着重採購程序，維持以色列在區內的（軍事）質量優勢」。

拜登上周邀請以色列總理內塔尼亞胡派團到華府，商討如何避免對加沙南部城市拉法發動全面軍事行動，但一名華府官員告訴法新社，加倫特此行與此無關。

晤防長國務卿 美媒：軍購清單涵F-35

美國新聞網站Axios上周四援引以、美官員消息，指加倫特將向美方提出以色列希望獲取的一系列武器清單。報道引述一名以軍高官說，加倫特爭取加沙戰事短期內所需武器，以及為長遠需要而採購更多的F-35、F-15戰機及其他武器系統。加倫特本月中旬致函拜登政府，向美國保證以色列將按照國際法使用美國武器，兼且容許美國支持的人道援助進入加沙。

隨着以哈戰爭演變成加沙人道危機，以美同盟關係日益緊張。以色列抱怨美國交付武器放緩。儘管美國民主黨內部確有聲音要求就對以軍售增添條件，惟華府否認故意拖慢，指供應速度跟國會批核撥款有關。

以哈放人比例現分歧 美提調和方案

以哈停火談判仍繼續，以哈雙方就釋放巴人囚犯換取人質獲釋的比例上出現重大分歧。有以方官員透露，美國代表為此提出「過渡建議」，但無交代詳情。哈馬斯前天指再有一名以色列人質因「缺乏藥品和食物」而亡。

（法新社/以色列時報/Axios/路透社）

（以色列-哈馬斯戰爭）