明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

以國防長應邀訪美 重點催促交付武器

【明報專訊】以色列防長加倫特周日（24日）展開以哈開戰以來的首次訪美，預定將會晤美國國防部長奧斯汀等高官，重點相信是爭取美方加快交付一系列武器。

以色列國防部上周六發聲明表示，加倫特（圖）將與美國國防部長奧斯汀、國務卿布林肯及白宮國家安全顧問蘇利文等華府國安高官會談，討論加沙戰事、拯救哈馬斯手上人質、人道援助、改善地區穩定的行動，以及「加強以色列國防部與美國政府之間的特殊合作，連同通過着重採購程序，維持以色列在區內的（軍事）質量優勢」。

拜登上周邀請以色列總理內塔尼亞胡派團到華府，商討如何避免對加沙南部城市拉法發動全面軍事行動，但一名華府官員告訴法新社，加倫特此行與此無關。

晤防長國務卿 美媒：軍購清單涵F-35

美國新聞網站Axios上周四援引以、美官員消息，指加倫特將向美方提出以色列希望獲取的一系列武器清單。報道引述一名以軍高官說，加倫特爭取加沙戰事短期內所需武器，以及為長遠需要而採購更多的F-35、F-15戰機及其他武器系統。加倫特本月中旬致函拜登政府，向美國保證以色列將按照國際法使用美國武器，兼且容許美國支持的人道援助進入加沙。

隨着以哈戰爭演變成加沙人道危機，以美同盟關係日益緊張。以色列抱怨美國交付武器放緩。儘管美國民主黨內部確有聲音要求就對以軍售增添條件，惟華府否認故意拖慢，指供應速度跟國會批核撥款有關。

以哈放人比例現分歧 美提調和方案

以哈停火談判仍繼續，以哈雙方就釋放巴人囚犯換取人質獲釋的比例上出現重大分歧。有以方官員透露，美國代表為此提出「過渡建議」，但無交代詳情。哈馬斯前天指再有一名以色列人質因「缺乏藥品和食物」而亡。

（法新社/以色列時報/Axios/路透社）

（以色列-哈馬斯戰爭）

相關字詞﹕以色列-哈馬斯戰爭

上 / 下一篇新聞