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凱特患癌化療 各界祝福 與威廉盡力私下處理 花時間向3子女解釋

【明報專訊】英國儲妃、威爾斯王妃凱特上周五（22日）發布預錄影片，公布自己確診患癌，正按醫療團隊建議接受預防性質化療。她自言一直與丈夫威廉盡力私下處理事件，並花時間向3名年幼子女解釋。肯辛頓宮拒絕透露凱特患上哪種癌症，只稱有信心她會完全康復。凱特自今年1月接受腹部手術後消失於公眾視線，到本月較早前發布與子女合照被發現修圖後，更激發各種陰謀論。到她公布患癌後，各界為她送上祝福。

在官方發布的影片中，凱特坐在長椅上，首先感謝接受手術以來收到各界慰問及體諒，其後自言1月接受成功的腹部手術，原先情况獲判斷為無關癌症，惟手術後檢查確認患癌，因此其醫療團隊建議採預防化療，她現處於治療早期階段。該影片於上周三（20日）拍攝。

42歲的凱特指這是巨大震驚，她和威廉為了家庭一直盡力私下處理這事。她表示手術後花了一段時間恢復，才能展開癌症治療，也需時用恰當方式向喬治、夏洛特及路易3名年幼孩子解釋，並向他們保證自己會沒事。凱特自言身體狀况很好，專注於有助康復的事情，令她每天變得更強壯。她形容威廉伴在身邊令其安心，對她是一大安慰，而自己接受治療期間，需要時間、空間及私隱。

英王讚勇敢 哈里夫婦慰問

肯辛頓宮表示，威廉上月27日突缺席其教父的追悼會，正是因為發現凱特患癌。威廉與凱特預計不會亮相王室復活節活動，凱特也不會提早恢復公務。

凱特自去年聖誕節後再未有出席官方活動，到今年1月中旬接受預先安排的腹部手術，留院13晚後出院。肯辛頓宮當時指她手術成功，指病情與癌症無關，但預告復活節前不太可能恢復公職。到本月10日肯辛頓宮發布凱特術後首張官方照片，顯示她與3名子女笑容燦爛，惟國際傳媒在刊登相片後數小時即以經竄改為由將相片撤下，翌日凱特承認改圖並道歉。英美傳媒指肯辛頓宮原想打破外界對凱特病情揣測，卻弄巧反拙惹來更多陰謀論。

英王查理斯三世發聲明表示，對凱特坦承患癌的勇氣感到驕傲。現居美國的哈里伉儷也發信息，祝願嫂子凱特早日康復。首相辛偉誠表示，凱特接受治療期間會受到全國民眾的愛護與支持，指涉及健康問題時，凱特和其他人一樣須享隱私，而非最近數周受到全球部分媒體和社交媒體的不公平對待。

（BBC/衛報/CNN）

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