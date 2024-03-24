ISIS-K嫌疑大 指控普京染穆斯林鮮血

「伊斯蘭國高加索省」是ISIS在俄羅斯的主要分支，成員主要來自原車臣恐怖組織「高加索酋長國」，2015年成立，活躍於穆斯林人口眾多的北高加索地區，例如是車臣和達吉斯坦，但以往被形容是ISIS其一最不活躍的分支。

對比之下，ISIS-K的全球野心愈來愈受到西方專家注目。ISIS-K在2015年成立於阿富汗東北部，骨幹來自巴基斯坦塔利班（TTP）的叛出人員，也有從烏茲別克等俄語盛行的中亞地區吸納新人。其名稱的「呼羅珊省」指涉現今伊朗東部、阿富汗、巴基斯坦北部和中亞地區南部的廣大區域。惟在駐阿富汗美軍和塔利班打擊下，ISIS-K成員人數到2021年時一度跌至僅約1500至2000人，只及2018年高峰期的一半。

遜尼派成員主導的ISIS-K經常在阿富汗和巴基斯坦的清真寺、廣場和醫院等，針對什葉派等其他伊斯蘭教派平民施襲，但也有攻擊外國人。此前最轟動一宗發生於2021年8月美軍撤出阿富汗期間，ISIS-K在喀布爾國際機場發動炸彈襲擊，造成包括13名美兵的逾160人死亡。

不滿俄介入阿敘車臣

美軍離開後，ISIS-K重新冒起，矛頭轉向俄羅斯。去年9月，ISIS-K承認在俄羅斯駐阿富汗喀布爾大使館外發動造成25人死亡的自殺式襲擊。美國反恐智庫蘇凡中心研究員克拉克稱，ISIS-K過去兩年早已在其政治文宣中表明不滿俄羅斯總統普京，指他因莫斯科介入阿富汗、車臣和敘利亞，手上沾有穆斯林的血。

美軍中央司令部司令庫里拉本月初在美國眾議院軍事委員會作證時，更指ISIS-K與盟友目標不止於阿富汗，而是號召在全球攻擊反對者。ISIS-K今年初在伊朗發動連環炸彈襲擊致近百死，歐洲多國近月也稱搗破該組織的數項恐襲陰謀。

稱欲解放維吾爾穆斯林

中國也成ISIS-K目標，後者去年初發布一份117頁宣傳小冊子，批評中國及其與塔利班的關係，並指控中國侵犯維吾爾穆斯林的人權，翌日再發布影片，聲稱解放中國維吾爾人是其「最偉大的目標之一」。

（美國之音/紐約時報/路透社/BBC）