逃生門前人踩人 華留學生：友人全身彈孔

上周五晚上7時40分左右，有人目擊一些穿着迷彩軍服和防彈背心的男子佩戴着數十個備用彈匣，乘小型貨車抵達會場後門，持械繞到中央入口處向玻璃門和所見的人開槍，即場造成了數十人死傷，包括保安員。他們繼而衝進大堂，封鎖現場，然後持自動槍械掃射，槍手又進入音樂廳開槍、投擲手榴彈或燃燒彈，引發大火和濃煙。

一名保安透露，他與另外3名原在中央入口處工作的同事在廣告牌後面，眼見施襲者在10米外經過和隨機掃射一樓的人。另一目擊者稱人群突然聽到一陣槍響後驚慌亂跑，「人人跑向扶手電梯。每個人都尖叫着、奔跑着」。

現場男子助制服槍手獲表揚

有些人反鎖自救，有些人撞開通往街道的門逃生，音樂廳內更多的人躲在座椅和音響器材後。音樂總監阿列克謝說，觀眾跑向逃生門，一個個要「攀爬過其他人的頭上逃出去」，發生可怕的擠壓。

坐在後排的15歲中國留學生宇瞳（化名）說，槍手隨廳外傳來槍響後出現，現場混亂，他躲到椅子下面至獲救，後從警方口中得悉，與之失散的14歲俄羅斯少女「全身都是被霰彈槍打的彈孔」。

另外，俄新社報道，音樂廳內一名英勇男子協助制服一名恐怖分子，獲當局表揚。

（BBC/法新社/路透社/新京報/紐約時報）