莫斯科恐襲ISIS認責 俄矛頭指烏克蘭 槍手音樂廳掃射縱火133死 20年最血腥

案發於莫斯科都會區西北部克拉斯諾戈爾斯克市（Krasnogorsk）的克羅庫斯城音樂廳（Crocus City Hall）。上周五晚8時（香港周六凌晨1時）前，一場演唱會的觀眾入座期間，約有4名迷彩服槍手配備自動式槍械、手榴彈、燃燒彈突襲，無差別向現場人士掃射和縱火，使現場瞬即起火冒煙和陷入一片恐慌，在場者爭相走避。俄新社記者說，槍擊持續了15到20分鐘。

塔斯社報道，該國特別迅速應變分隊（SOBR）、特種警察部隊、負責反恐等的防暴警察部隊（OMON）均有出動。路透社等通訊社在事發一個小時後稱特種部隊、警察到場協助疏散了數百人。

子彈橫飛毒煙奪命 多名母親抱子亡

遇襲後音樂廳陷入火海，濃煙滾滾及燒到屋頂局部坍塌，消防在事發後6個多小時控制火勢，得以讓救援隊進入。截至本港今晨1時，俄當局稱事件導致最少133人死亡，逾150人受傷。除了死於槍傷者，有死者相信死於吸入燃燒物產生的毒氣。俄國傳媒Baza說，在廁所和梯間分別發現28和14名死者，很多遇害母親被發現時是抱着孩子。

這是2004年9月造成331名人質死亡的別斯蘭人質慘劇以來，俄境內最血腥的恐襲。ISIS襲擊當天承認責任，在旗下Amaq通訊社發表簡短簡明，指其武裝分子製造死傷和破壞後「安全撤回了基地」，昨日再公布4名施襲者的相片，形容背景是「ISIS與跟伊斯蘭教作戰國家之間的狂暴戰爭」。

白宮國安會發言人稱，美國月初接獲莫斯科會有大型活動遭受恐襲後，已在本月7日向俄方「分享情報」。

然而，俄羅斯高層仍將矛頭指向烏克蘭。在事發數小時後，聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫在Telegram表示，倘若確認是「基輔政權的恐怖分子」所為，「犯下如此罪行的國家之官方代表」將受懲罰。俄國內情報機構聯邦安全局（FSB）昨再確認已拘捕11人，當中4人是直接參與今次恐襲，指疑犯「在烏克蘭有相關聯絡人」，在布揚斯克州擬越境入烏時被捕。

普京：疑犯朝烏逃有接應 基輔斥荒謬

到昨日稍後，俄總統普京在全國電視演說上，再次指控全部4名被扣留的直接作案者「試圖藏身和移向烏克蘭——根據初步資訊，在烏克蘭一邊，有為他們準備用於跨過邊界的窗口」。普京指FSB等執法部門仍在調查「完整的恐怖分子支持基地」，聲言「一如納粹分子曾在佔領區執行屠殺，他們計劃安排聳人的處決、血腥恐嚇行徑」，俄方將找出和懲罰站在恐怖分子背後的任何人。

然而，烏克蘭政府及民兵組織否認涉及施襲。國防情報局上周五質疑是「俄方情報部門在普京的命令下執行的已策劃和蓄意挑釁」。總統辦公室主任波多利亞克昨在社交平台X表示，烏克蘭跟事件完全無關，俄方指恐襲跟烏克蘭有聯繫的說法「絕對站不住腳和荒謬」，預期這場恐襲最終會導致烏戰升級，被用作「合理化針對烏克蘭平民的種族滅絕式空襲」。

俄今全民哀悼 習近平致慰問電

普京另外形容事件是「血腥野蠻的恐怖襲擊」，宣布周日為全民哀悼日。俄國當局加強首都及交通樞紐安全，宣布全國昨天和今天取消大型活動，包括原定周一在莫斯科舉行、俄羅斯對巴拉圭的國際足球友誼賽。

中國國家主席習近平昨向普京致慰問電，強調中方反對一切形式的恐怖主義。聯合國、法國、德國、英國等亦就事件致哀和譴責。

（路透社/BBC/CNN/RT/新華社）