加拿大今秋起臨時居民首設限

由於高等教育機構國際學生人數增加，以及各方增加使用臨時工計劃項目，令加拿大臨時居民人數激增。加拿大人口在2023年第三季增加超過43萬，是自1957年以來人口增加最快的一季，其中近四分之三由非永久居民推動。目前該國臨時居民人數達250萬，遠高於2021年時的不足100萬。

移民部長：免陷依賴臨時工陷阱

米勒（Marc Miller）稱，許多臨時勞工雖正填補關鍵行業的崗位空缺，如建築工人、幼兒教育工作和醫護等，但加拿大的勞動力正從新冠疫情復蘇，僱主填補職位空缺上遭遇的困難已在減輕。加拿大必須確保為謀求長期定居者提供獲得永久居留的穩健途徑，同時避免陷入「完全依賴臨時工人的經濟陷阱」，「有必要作出改變，讓制度更有效率」。

他周四宣布，加拿大聯邦政府計劃在未來3年內將臨時居民（temporary residents）數量從目前佔總人口6.2%減至5%，首個上限目標將在今年9月設定。為緩解住屋、醫療保健和其他服務壓力，米勒過去數月已提出多項措施遏制加拿大人口急增，包括1月時宣布未來兩年將大減國際學生簽證數量35%，另外5月1日起部分行業亦減聘外勞。

（BBC/中央社）