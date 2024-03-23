明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

加拿大今秋起臨時居民首設限

【明報專訊】繼今年初限制國際學生人數後，加拿大移民部長米勒周四（21日）宣布將於今年秋季開始，首次限制前往該國的臨時居民人數。

由於高等教育機構國際學生人數增加，以及各方增加使用臨時工計劃項目，令加拿大臨時居民人數激增。加拿大人口在2023年第三季增加超過43萬，是自1957年以來人口增加最快的一季，其中近四分之三由非永久居民推動。目前該國臨時居民人數達250萬，遠高於2021年時的不足100萬。

移民部長：免陷依賴臨時工陷阱

米勒（Marc Miller）稱，許多臨時勞工雖正填補關鍵行業的崗位空缺，如建築工人、幼兒教育工作和醫護等，但加拿大的勞動力正從新冠疫情復蘇，僱主填補職位空缺上遭遇的困難已在減輕。加拿大必須確保為謀求長期定居者提供獲得永久居留的穩健途徑，同時避免陷入「完全依賴臨時工人的經濟陷阱」，「有必要作出改變，讓制度更有效率」。

他周四宣布，加拿大聯邦政府計劃在未來3年內將臨時居民（temporary residents）數量從目前佔總人口6.2%減至5%，首個上限目標將在今年9月設定。為緩解住屋、醫療保健和其他服務壓力，米勒過去數月已提出多項措施遏制加拿大人口急增，包括1月時宣布未來兩年將大減國際學生簽證數量35%，另外5月1日起部分行業亦減聘外勞。

（BBC/中央社）

相關字詞﹕米勒（Marc Miller） 減少移民 加拿大

上 / 下一篇新聞