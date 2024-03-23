聯大通過首AI安全決議 倡監察風險保障私隱人權 促惠及發展國

這項不具法律約束力的決議由美國提出，包括中國在內的122個國家聯合提案，談判歷時約3個月。決議承認AI開發和使用突飛猛進，強調當前有「就安全、可靠、值得信賴AI系統達成全球共識的緊迫性」。決議指出，AI系統的不當或惡意設計、開發、部署和使用所帶來的風險，可能削弱對人權和基本自由的保護、促進和享有。決議要求成員國或相關持份者避免或停止使用不符國際人權法或削弱人權的AI系統。

決議也着重提到要拉近發達國家和較貧窮發展中國家之間的數碼鴻溝，確保雙方都能在AI探討的同一陣線上，包括提出確保發展中國家擁有技術和能力來享受AI的好處，如檢測疾病、預測洪水、幫助農民和培訓下一代工人等。決議提到的關鍵目標之一，是利用AI幫助推展聯合國嚴重落後的2030年可持續發展目標，包括消除全球饑餓和貧困、改善全球健康、實現性別平等及確保所有兒童接受優質中等教育。

聯國美大使：非讓AI掌控我們

美國駐聯合國大使托馬斯-格林菲爾德說：「今天，聯合國大會所有193個成員國一致發聲，共同選擇掌控AI，而不是讓AI掌控我們。」有聯合國官員表示，相信決議可以在進一步發展與繼續保障人權中取得平衡。

法新社指出，聯合國秘書長古特雷斯一直將監管AI視為要務，經常談及AI生成假資訊的潛在威脅，又呼籲可以按照國際原子能機構（IAEA）這類聯合國組織而成立AI監管機構。不過，路透社的報道提到，今次決議是國際間又一項針對AI風險和引導AI發展方向而成的方針，但與部分國家早前提出的方案一樣沒有多大約束力。

（路透社/法新社）