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德里首長選前被捕 反對派轟莫迪打壓

【明報專訊】在印度大選還有數周展開投票之際，重量級反對派政客、德里首席部長凱傑里瓦爾（圖）周四（21日）因涉貪被印度金融犯罪機構拘捕，是印度獨立以來首次有在任首席部長被捕。凱傑里瓦爾與其出任主席的平民黨否認有任何不法行為，指摘案件是出於政治動機的「陰謀」。各大在野黨近日也指控莫迪政府濫用政府部門來打壓他們，以達成政治目標。

轟莫迪政府「玩骯髒政治」

印度國會大選會在4月19日至6月1日依選區分7個階段進行。警方前日包圍凱傑里瓦爾（Arvind Kejriwal）的寓所，由印度中央執法局（Enforcement Directorate，負責打擊經濟或金融犯罪的部門）人員搜查，並將他拘捕。案件涉及德里國家首都轄區2022年實施的酒精銷售政策，該項政策結束政府的壟斷，但被指為零售商帶來不適當的優勢。凱傑里瓦爾此前已多次無視當局就此案發出的傳召令。

事後平民黨和多個反對黨指控莫迪領導的人民黨「玩骯髒政治」。平民黨在德里市議會的首席黨鞭潘迪（Dilip Pandey）向英國廣播公司（BBC）表示，這次拘捕行動顯示莫迪「害怕凱傑里瓦爾」，說：「他們可以拘捕凱傑里瓦爾，但無法拘捕其思想。我們會繼續作戰，對抗對他的拘捕和對莫迪政府的不公政策。」平民黨將尋求最高法院舉行緊急聽證會，盼助凱傑里瓦爾獲釋。該黨另外兩名領袖桑賈‧辛格（Sanjay Singh）和西索迪亞（Manish Sisodia）去年已因同一案件被捕。

除了凱傑里瓦爾，印度政壇近期多次出現疑似政治打壓反對派事件，惹來外界關注該國民主狀况。在野主要反對黨國大黨的甘地政治家族傳人拉胡爾‧甘地（Rahul Gandhi），去年亦被裁定上屆大選時誹謗莫迪罪成，判刑兩年，一度被褫奪國會議員職位，直至上級法院裁定暫緩定罪才能重返議會。國大黨日前斥莫迪政府透過稅務部門箝制該黨財政，將其銀行戶口凍結，令該黨過去一個月「連買車票」都沒有錢。

（BBC/衛報/華盛頓郵報）

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