擬邀以總理到國會演講 共和黨出招反制拜登

如果成事，將是內塔尼亞胡自2015年以來首次在國會聯席會議上發表演講。當時他應時任共和黨籍眾議院議長博納和參議院多數黨領袖麥康內爾邀請，但未知會白宮，他在演說上指摘民主黨籍總統奧巴馬不理以方反對，尋求與伊朗達成核協議，標誌美以關係的關鍵轉折點：以色列領袖放棄尋求美國跨黨派支持，只專心爭取共和黨認可。

自拜登近數周批評以軍造成巴人平民死傷人數後，內塔尼亞胡一再求助於共和黨以及構成其基本盤的福音派基督徒，以求獲全力支持。

惟有別於當年參眾兩院皆由共和黨控制，民主黨目前控制參院，其猶太裔的多數派領袖舒默最近更公開批評內塔尼亞胡將一己仕途凌駕於國家利益，是中東和平其一障礙。舒默周四發聲明，指歡迎內塔尼亞胡「以跨黨派方式」向國會發表演講，但其發言人指他尚未與約翰遜就此商討。

美走鋼線圖重奪主導權

《衛報》周四分析指，美國近日提交安理會的決議章案措辭更強烈，使用「立即停火」一詞，雖保留停火與人質釋放之間的聯繫，但同時有所放寬，強調立即結束敵對行動是優先事項。這些微妙改變反映美國仍在努力走鋼線，試圖在聯合國奪回加沙議題的主導權，同時繼續向以哈施壓以達成協議，以40名最脆弱的人質交換六周暫停。

拜登今年競選連任讓制定策略的努力變得複雜。助手認識到，拜登需要避免給共和黨人讓其抓住親以色列選民的議題，同時也要阻止一些不滿他堅定撐以的進步派民主黨人支持流失。

（金融時報/衛報/路透社）

（以色列-哈馬斯戰爭）