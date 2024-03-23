以總理晤到訪布林肯：不入拉法不能挫哈馬斯

稱沒美支持仍會行動

內塔尼亞胡強調不進入拉法就不能打敗哈馬斯，他向布林肯表明，盼在美方支持下對拉法市展開軍事行動，惟即使沒有，以色列仍會獨自行動。布林肯會後表示，以軍若對拉法市展開地面軍事行動，會危及平民生命及以色列的安全，令以色列有受孤立之虞。

美國國務院發言人表示，布林肯向內塔尼亞胡強調有需要保護平民和維持陸路和海路的人道援助運輸路線。美國總統拜登此前明言攻入拉法市是「紅線」。

在布林肯到訪同日，以色列極右派財長斯莫特里奇宣布西岸地區約旦河谷北部一處約800公頃的土地被列為以色列的「國有土地」，變相強行吞併。當地監察以色列殖民區擴張的組織指，這是自1993年奧斯陸協議達成後以色列吞併的最大面積土地。布林肯以往曾形容以色列擴張定居點（殖民區）「對（跟巴人）達成可持續和平是有反效果」。

另外，以色列情報機構摩薩德首長巴尼亞昨日飛抵多哈，跟美國、埃及和卡塔爾的高官舉行會談。《以色列時報》引述一名以方官員表示，跟哈馬斯的談判「不曾有真正進展」，「美國將談判裝扮成有進展，向前邁進的壓力是來自他們」。

（路透社/以色列時報）

（以色列-哈馬斯戰爭）