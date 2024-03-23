明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

美提加沙即時停火決議案 中俄否決 阿爾及利亞同投反對票 轟以色列不履行國際法義務

【明報專訊】以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的戰事持續，在加沙造成嚴重人道危機，隨着以色列計劃對加沙南部拉法市展開地面軍事行動，美國立場開始搖晃，拜登政府與民主黨國會高層加強向以色列總理內塔尼亞胡施壓，而且開始接納戰爭初期拒用的「停火」字眼。美國周三在聯合國安理會提交決議草案，要求6星期「即時和持續停火」，惟在另外兩個常任理事國中國和俄羅斯動用否決權下未能通過。美國此前也曾動用否決權，阻撓措辭更強硬的安理會決議草案。

這次被否決的決議草案由美國提出，被視為拜登政府在以哈戰爭與加沙人道問題上繼續調整立場，即對以色列變得較強硬。路透社引述草案內容指，持續約6星期的「即時和持續停火」將會保護到平民及容許提供人道援助，草案內容亦支持美國、埃及和卡塔爾所斡旋的停火談判，強調支持利用停火的這段時間，加緊努力實現「持久和平」。

美國駐聯合國代表團發言人埃文斯周四稱，決議草案是跟安理會的成員經多輪磋商達成的結果。決議要在安理會通過就需要最少9票贊成，及中英美法俄5個安理會常任理事國都不反對。中國外交部發言人林劍昨日在決議開始前舉行的例行記者會指，中方支持安理會盡快採取進一步負責任有意義行動，為早日平息加沙戰火、緩解人道局勢，推動落實兩國方案做出不懈努力。

華稱為停火設條件 俄斥高度政治化

惟昨日表決最終11票贊成、3票反對，1票棄權，中國及俄羅斯行使否決權，因此決議未能通過。作為非洲代表、同時是現屆安理會唯一阿拉伯國家的阿爾及利亞也聯手中、俄投下反對票，拉美國家圭亞那則投棄權票。

中國常駐聯合國代表張軍稱，安理會在加沙立即停火議題上拖延太久，指美方決議草案迴避停火問題，仍然模稜兩可及避免呼籲立即停火。他稱決議案沒達到國際社會期望，反而為停火設定條件，無異於為繼續殺戮開綠燈，屬不可接受。俄羅斯駐聯合國大使湼邊賈則指，這項決議案高度政治化，而且會為以色列對拉法市展開軍事行動開綠燈。正在以色列進行中東穿梭外交的美國國務卿布林肯，批評中俄「損人利己地否決了」美方提案。

阿爾及利亞駐聯合國大使本賈馬（Amar Bendjama）批評，決議文本不夠充分，未能解決巴人遭受的巨大痛苦。他說：「那些認為以色列會選擇履行國際法律義務的人是錯誤的。」阿爾及利亞上月曾提出立即人道主義停火的決議草案，但被美國投反對票否決。

圭亞那棄權 指譴責哈馬斯沒提以

圭亞那代表羅德里格斯-伯基特則指，美方文本在許多關鍵範疇未歸納出原因，只有譴責哈馬斯，但沒提到以色列。她以連串反問，批評作為「佔領國」的以色列才應遵守國際法義務，不要再阻止通往加沙的路線，並應尊重消除衝突和通報機制。

在戰事初期，美國反對使用停火一詞，又數次在安理會動用其作為常任理事會的否決權，阻撓其他國家提出、要求立即停火的決議草案。與此同時，美國或歐洲國家所提出、採用「暫停」等較淡化字眼的決議草案也屢遭中俄否決。直至戰爭爆發後逾1個月，安理會才在去年11月中旬首次就加沙局勢通過決議案，呼籲當地實施「人道主義暫停」和設立人道走廊——當時中國等12國投贊成，美國、英國及俄羅斯投棄權（即不動用否決權），零票反對。

馬克龍稱再提案

在美方最新提案昨被否決後，法國總統馬克龍表示會繼續在聯國推動加沙停火，法國外交部周四指已跟外交官草擬決議草案，稱美方決議若未獲通過就會提交他們的版本。

英國及澳洲昨日在澳洲阿德萊德舉行外長與防長「2+2」會談，在安理會表決美方提案前發聲明，表示深切關注在加沙災難般的人道危機，指加沙戰事需要立即停止，讓人道物資可送往當地及讓人質獲釋。

（法新社/路透社/半島電視台/衛報）

（以色列-哈馬斯戰爭）

相關字詞﹕停火 俄羅斯 否決權 中國 以巴衝突 以色列-哈馬斯戰爭 聯合國安理會 哈馬斯 以色列 美國

上 / 下一篇新聞