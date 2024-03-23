美提加沙即時停火決議案 中俄否決 阿爾及利亞同投反對票 轟以色列不履行國際法義務

這次被否決的決議草案由美國提出，被視為拜登政府在以哈戰爭與加沙人道問題上繼續調整立場，即對以色列變得較強硬。路透社引述草案內容指，持續約6星期的「即時和持續停火」將會保護到平民及容許提供人道援助，草案內容亦支持美國、埃及和卡塔爾所斡旋的停火談判，強調支持利用停火的這段時間，加緊努力實現「持久和平」。

美國駐聯合國代表團發言人埃文斯周四稱，決議草案是跟安理會的成員經多輪磋商達成的結果。決議要在安理會通過就需要最少9票贊成，及中英美法俄5個安理會常任理事國都不反對。中國外交部發言人林劍昨日在決議開始前舉行的例行記者會指，中方支持安理會盡快採取進一步負責任有意義行動，為早日平息加沙戰火、緩解人道局勢，推動落實兩國方案做出不懈努力。

華稱為停火設條件 俄斥高度政治化

惟昨日表決最終11票贊成、3票反對，1票棄權，中國及俄羅斯行使否決權，因此決議未能通過。作為非洲代表、同時是現屆安理會唯一阿拉伯國家的阿爾及利亞也聯手中、俄投下反對票，拉美國家圭亞那則投棄權票。

中國常駐聯合國代表張軍稱，安理會在加沙立即停火議題上拖延太久，指美方決議草案迴避停火問題，仍然模稜兩可及避免呼籲立即停火。他稱決議案沒達到國際社會期望，反而為停火設定條件，無異於為繼續殺戮開綠燈，屬不可接受。俄羅斯駐聯合國大使湼邊賈則指，這項決議案高度政治化，而且會為以色列對拉法市展開軍事行動開綠燈。正在以色列進行中東穿梭外交的美國國務卿布林肯，批評中俄「損人利己地否決了」美方提案。

阿爾及利亞駐聯合國大使本賈馬（Amar Bendjama）批評，決議文本不夠充分，未能解決巴人遭受的巨大痛苦。他說：「那些認為以色列會選擇履行國際法律義務的人是錯誤的。」阿爾及利亞上月曾提出立即人道主義停火的決議草案，但被美國投反對票否決。

圭亞那棄權 指譴責哈馬斯沒提以

圭亞那代表羅德里格斯-伯基特則指，美方文本在許多關鍵範疇未歸納出原因，只有譴責哈馬斯，但沒提到以色列。她以連串反問，批評作為「佔領國」的以色列才應遵守國際法義務，不要再阻止通往加沙的路線，並應尊重消除衝突和通報機制。

在戰事初期，美國反對使用停火一詞，又數次在安理會動用其作為常任理事會的否決權，阻撓其他國家提出、要求立即停火的決議草案。與此同時，美國或歐洲國家所提出、採用「暫停」等較淡化字眼的決議草案也屢遭中俄否決。直至戰爭爆發後逾1個月，安理會才在去年11月中旬首次就加沙局勢通過決議案，呼籲當地實施「人道主義暫停」和設立人道走廊——當時中國等12國投贊成，美國、英國及俄羅斯投棄權（即不動用否決權），零票反對。

馬克龍稱再提案

在美方最新提案昨被否決後，法國總統馬克龍表示會繼續在聯國推動加沙停火，法國外交部周四指已跟外交官草擬決議草案，稱美方決議若未獲通過就會提交他們的版本。

英國及澳洲昨日在澳洲阿德萊德舉行外長與防長「2+2」會談，在安理會表決美方提案前發聲明，表示深切關注在加沙災難般的人道危機，指加沙戰事需要立即停止，讓人道物資可送往當地及讓人質獲釋。

（法新社/路透社/半島電視台/衛報）

（以色列-哈馬斯戰爭）