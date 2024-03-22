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美控蘋果公司非法壟斷市場

【明報專訊】美國司法部和15州周四（21日）起訴蘋果公司違反「反壟斷法」，指控其利用市場對iPhone及其他產品的強勁需求，來提高其服務價格並傷害規模較小的競爭對手。司法部指蘋果利用其市場力量從消費者、開發者、內容創作者、藝術家、出版商、小企業和商家那裏獲得更多資金。蘋果公司周四表示，司法部提出的反壟斷訴訟「在事實和法律上都錯」，恐立危險先例，將全力抗辯。

彭博社昨報道，今次是美國司法部第3次控告蘋果公司違反該法，但是首度控告蘋果公司非法維持其主導地位。司法部長加蘭昨在聲明指出，消費者不應因企業違反反壟斷法而要支付更高金額，若不提出法律挑戰，蘋果只會繼續加強其智能手機的壟斷地位。

拜登政府首對蘋果反壟斷訴訟

今次是拜登政府首次對蘋果公司提出反壟斷訴訟。司法部早於2019年時任總統特朗普期間立案，但彭博社指反壟斷部門當時選擇先處理針對Google的兩宗訴訟。司法部在提交新澤西州紐瓦克聯邦法院的88頁入稟文件指出，其重點是將智能市場從蘋果的反競爭和排他行為釋放出來，恢復競爭以為消費者降低智能手機價格、降低開發人員的成本，並為未來保存創新。

另外，手機遊戲開發商Epic Games2020年推出在蘋果App Store以外購買選項，結果蘋果將程式下架，雙方對簿公堂。加州北區聯邦地區法院法官羅杰斯2021年下令蘋果要讓軟件開發商可指引用戶在App Store以外方式購買。蘋果公司今年1月宣布新計劃，讓開發商處理App Store以外的服務購買，但仍會收取27%佣金。Epic本月初入稟法院，指蘋果公司做法違背法官意向，要求執行2021年的裁決。

社交平台Meta、X、微軟及線上約會服務公司Match Group周三則提交「法庭之友」（amicus brief）意見書，稱蘋果替代方案新做法仍讓開發者感到不切實際，亦對消費者而言看來難以使用及沒吸引力。

（彭博社/路透社/華爾街日報）

相關字詞﹕反壟斷 蘋果公司 美國

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