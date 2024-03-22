白宮之路必經工業州 電動車成選戰武器

路透社周三則指出，美國國家環境保護局（EPA）修訂上年的汽車廢氣排放法規提案，反映了拜登在競選連任中面臨的政治壓力。對於拜登和他的共和黨競爭對手特朗普來說，通往白宮的道路都要經過密歇根等工業州，那裏的工人擔心電動汽車轉型會威脅到就業。特朗普一再痛斥電動汽車。

《紐時》報道指出，特朗普試圖將電動車「武器化」，在競選集會上重複談論有關電動車性能和價錢的虛假說法，並使用愈來愈激烈的言論。最近，他在關於電動車的講話中警告，如果中國車廠在墨西哥製造的汽車獲准進口美國，而他又未能當選總統的話，將「血流成河」，引起爭論。

特朗普承諾，如果他在11月大選獲勝，將取消拜登頒布的環境法規。特朗普陣營又指拜登的法規「將迫使美國人購買不想要且買不起的超貴汽車，同時摧毁美國汽車工業」。

油商組織銀彈宣傳攻擊拜登政策

另外，游說組織美國燃料和石化製造商（AFPM）展開了一場「七位數」廣告、電話和短訊攻勢，在賓夕法尼亞、密歇根、威斯康星、內華達、亞利桑那等游離州，以及俄亥俄、蒙大拿、首都華盛頓等，錯誤稱「拜登的EPA汽車禁令」，指拜登政府試圖將新汽油車、柴油車和複合燃料車禁絕於美國市場。

（紐約時報/路透社）