拜登放慢電動車過渡期免礙選情 平衡環保訴求工人利益 走政治鋼線恐適得其反

盼2032年新車銷售電動車佔56%

美國國家環境保護局（EPA）潔淨汽車規則最終版本周三公布，包括一項目標，即2032年或之前所有在美國銷售的新車中，35%至56%將是電動車——與目前7.6%的水平相比將大幅增加，13%至36%是插電式混能車（plug-in hybrids，將汽油引擎和類似電動車電池結合起來的車輛）。

大約一年前，EPA提議快速推進電動車，當時提出的規則將確保到2030年，所有售出的汽車中67%將是電動車。EPA周三叫停了該計劃。根據最新法規，政府沒有敦促汽車製造商銷售更多電動汽車以滿足嚴格的減污目標，而是允許插電式混能車在電動汽車轉型中發揮更大作用。

新措施將逐年收緊車輛廢氣排放量，不符合新標準的汽車製造商將面臨巨額罰款。根據環境保護局的說法，周三的規定將在未來30年內防止70億噸二氧化碳排放，每年將為社會帶來近1000億美元的淨收益，其中包括由於空氣質量改善而每年獲得130億美元的公共衛生收益。

拜登在一份聲明中表示，該規則兌現了他到2030年將該國碳污染減半並同時促進美國工人就業的承諾。「我們共同取得歷史性的進展。全國各地數百家新擴建的工廠。數千億美元的私人投資和數千個有工會代表的高薪工作。我們將實現我的2030年目標，並在未來幾年繼續前進」。

石油業勢掀法律挑戰 工人憂轉型失業

環保組織普遍歡迎新措施，儘管一些環保倡議者仍嫌力度不足。代表汽車行業的貿易組織「汽車創新聯盟」對拜登政府減慢電動車轉型速度表示歡迎，但指目標仍然「極之進取」。汽車創新聯盟主席博澤拉表示，新規定目標遠大，但提供了一些靈活性，「未來是屬於電動車的」。

不過，外界預計這些規則仍將面臨石油行業和共和黨領導州份的法律挑戰，最終可能由最高法院裁決。

新法規突顯拜登必須走政治鋼線，考驗他平衡關鍵投票集團（包括年輕環保人士）的要求，同時推進氣候議程的能力。環保人士迫不及待希望迅速擺脫汽油動力汽車，而工會汽車工人則擔心向電動車過渡這一轉變會影響他們飯碗。去年美國汽車業罷工期間，曾有美國汽車工人聯合會（UAW）成員擔心轉型會導致失業，因為電動車所需的組裝人員較少。

拜登與共和黨對手特朗普競選時，正嘗試贏得密歇根州這潛在關鍵州汽車工人的支持，同時也採取措施應對氣候變化，而環保對許多民主黨人來說也是關鍵議題。

（BBC/華爾街日報/紐約時報）