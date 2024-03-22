明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

拜登放慢電動車過渡期免礙選情 平衡環保訴求工人利益 走政治鋼線恐適得其反

【明報專訊】美國拜登政府周三發布最嚴格的汽車廢氣排放標準，將造就電動車和混能車8年後成為美國汽車銷售主流，但拜登政府向汽車業作出重大讓步，給予更多時間來遵守法規，間接承認向電動汽車過渡將比預期花更長時間。新法規考驗競逐連任的拜登，在大選年推進雄心勃勃氣候議程之同時，如何平衡各關鍵投票集團的訴求。

盼2032年新車銷售電動車佔56%

美國國家環境保護局（EPA）潔淨汽車規則最終版本周三公布，包括一項目標，即2032年或之前所有在美國銷售的新車中，35%至56%將是電動車——與目前7.6%的水平相比將大幅增加，13%至36%是插電式混能車（plug-in hybrids，將汽油引擎和類似電動車電池結合起來的車輛）。

大約一年前，EPA提議快速推進電動車，當時提出的規則將確保到2030年，所有售出的汽車中67%將是電動車。EPA周三叫停了該計劃。根據最新法規，政府沒有敦促汽車製造商銷售更多電動汽車以滿足嚴格的減污目標，而是允許插電式混能車在電動汽車轉型中發揮更大作用。

新措施將逐年收緊車輛廢氣排放量，不符合新標準的汽車製造商將面臨巨額罰款。根據環境保護局的說法，周三的規定將在未來30年內防止70億噸二氧化碳排放，每年將為社會帶來近1000億美元的淨收益，其中包括由於空氣質量改善而每年獲得130億美元的公共衛生收益。

拜登在一份聲明中表示，該規則兌現了他到2030年將該國碳污染減半並同時促進美國工人就業的承諾。「我們共同取得歷史性的進展。全國各地數百家新擴建的工廠。數千億美元的私人投資和數千個有工會代表的高薪工作。我們將實現我的2030年目標，並在未來幾年繼續前進」。

石油業勢掀法律挑戰 工人憂轉型失業

環保組織普遍歡迎新措施，儘管一些環保倡議者仍嫌力度不足。代表汽車行業的貿易組織「汽車創新聯盟」對拜登政府減慢電動車轉型速度表示歡迎，但指目標仍然「極之進取」。汽車創新聯盟主席博澤拉表示，新規定目標遠大，但提供了一些靈活性，「未來是屬於電動車的」。

不過，外界預計這些規則仍將面臨石油行業和共和黨領導州份的法律挑戰，最終可能由最高法院裁決。

新法規突顯拜登必須走政治鋼線，考驗他平衡關鍵投票集團（包括年輕環保人士）的要求，同時推進氣候議程的能力。環保人士迫不及待希望迅速擺脫汽油動力汽車，而工會汽車工人則擔心向電動車過渡這一轉變會影響他們飯碗。去年美國汽車業罷工期間，曾有美國汽車工人聯合會（UAW）成員擔心轉型會導致失業，因為電動車所需的組裝人員較少。

拜登與共和黨對手特朗普競選時，正嘗試贏得密歇根州這潛在關鍵州汽車工人的支持，同時也採取措施應對氣候變化，而環保對許多民主黨人來說也是關鍵議題。

（BBC/華爾街日報/紐約時報）

相關字詞﹕混能車 電動車 特朗普 拜登 2024美國總統大選

上 / 下一篇新聞