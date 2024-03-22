WSJ：美司法部與阿桑奇商改控輕罪

「維基解密」2010年起公開大量美軍在伊拉克和阿富汗戰事的機密文件，美國隨後根據間諜法控告阿桑奇18項罪，一旦被引渡到美國受審定罪，可能面臨最高175年刑期。阿桑奇2012年起藏匿厄瓜多爾駐英大使館，直至2019年被捕，此後一直關押在倫敦監獄至今5年。英國高等法院現正審理阿桑奇拒絕引渡到美國受審的最終上訴案。

商議階段存變數

《華爾街日報》引述知情人士稱，美國司法部官員與阿桑奇的代表律師最近幾個月初步討論達成認罪協議的內容，若司法部容許阿桑奇承認不當處理機密文件這一輕罪，撤銷其間諜罪，根據協議，阿桑奇可在英國遙距認罪，且因他已在倫敦關押5年，故認罪後他很快便可出獄。報道稱，有關討論仍在進行，談判也可能破裂，且任何協議都需美國司法部最高層批准。阿桑奇律師表示，沒有迹象顯示司法部會接受協議。司法部拒絕評論。

（華爾街日報/衛報）