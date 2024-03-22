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歐盟審議用俄產孳息援烏 料每年可獲255億 首筆款項最快7月可付

【明報專訊】歐盟領袖周四（21日）開始舉行為期兩天的峰會，將討論如何大幅增加對烏克蘭的軍事及經濟援助以對抗俄軍。歐盟前一天稱已研究合法方式，包括利用被凍結俄羅斯資產的孳息收入，用以支援烏克蘭購買彈藥加強軍備，以及用於重建及加強軍火產能。相關俄資產孳息初步估計每年可提供30億歐元（約255億港元）援烏。

歐盟盟國之間流傳着俄羅斯要為烏克蘭軍火及重建負責的說法，但要轉化為實際政策很困難，因變賣受制裁而被凍結的俄國資產有法律憂慮。惟經過數月政治爭論，歐盟委員會提出利用這些資產所得利潤支持烏克蘭，大部分將用於軍援烏克蘭。

西方國家在俄軍侵烏後凍結俄羅斯中央銀行在海外持有的逾3300億美元（約2.57萬億港元）資產，其中逾2170億美元（約1.69萬億港元）位於歐盟。由於制裁禁止向俄羅斯付款，俄國無法取回這些資產、出售或從這些資產賺取利息等得益，因此這些利潤仍在海外，大多數由金融服務公司Euroclear在比利時持有。

根據歐盟的計劃，這些利潤的97%會流向烏克蘭，Euroclear等公司保留3%，用於應付俄羅斯試圖取回資產和收入的相關訴訟開支。歐盟委員會指今年90%相關收益會用於烏國採購軍備，路透社指會透過「歐洲和平機制」（European Peace Facility）基金處理；其餘一成保留於歐盟的烏克蘭重建基金。

歐盟的計劃可為烏克蘭提供最多每年30億歐元，或2023年至2027年間合共提供150億歐元（約1277億港元），歐盟委員會稱首筆款項最快7月可支付。德國總理朔爾茨昨天在峰會開始前表示，應利用被凍結俄國資產所獲利潤，為烏克蘭採購武器及彈藥，他對於歐盟領袖在這議題上團結感樂觀。

克宮揚言報復 法律機制回應

克里姆林宮發言人佩斯科夫周四稱，如歐盟利用被凍結俄國資產的利潤為烏克蘭買武器，俄羅斯將按自身利益採取報復措施，及利用一切可用的法律機制回應。

（紐約時報/衛報/路透社）

（俄軍侵烏）

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