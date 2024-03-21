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2023升溫融冰「爆表」 WMO料今年更差

【明報專訊】世界氣象組織（WMO）周二（19日）發表《2023年全球氣候狀况》報告，指去年全球多項主要氣候紀錄均被打破，包括地表溫度、海平面上升、南極冰海面積等，並預計今年情况更壞。

WMO報告確認2023年是有紀錄以來最熱一年，全球近地表平均溫度比工業化前高出1.45℃，極接近2015年《巴黎協定》定的1.5℃門檻。WMO氣候監測主任巴杜爾（Omar Baddour）說：「2024年很可能再打破2023年紀錄。」

2023年前所未見的海洋變暖、冰川融化及南極海冰消失也引起關注。WMO報告指出，去年平均每天全球有近三分之一的海洋受海洋熱浪侵襲，更頻繁和劇烈的海洋熱浪對海洋生態和珊瑚礁產生深遠的負面影響。此外，全球主要冰川錄得自1950年有紀錄以來最大冰量損失，南極海冰面積也是有紀錄以來最小，南半球冬季結束時最大海冰面積較之前最低紀錄少約100萬平方公里。海洋變暖，冰川及冰蓋迅速融化，導致去年的海平面達到1993年有衛星紀錄以來的最高點。

WMO報告強調，劇烈的氣候變化正在全球造成重大損失，助長極端天氣、洪災和乾旱，引致流離失所，加速生物多樣性喪失和糧食不安全。

（法新社/WMO網站）

相關字詞﹕氣溫 氣候變化 世界氣象組織（WMO）

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