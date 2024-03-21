「御用醫院」員工被揭圖偷閱凱特病歷

院方調查 私隱監管機構接報

1932年開業的London Clinic治療過不少英國王室成員、前首相和名人，包括菲臘親王、瑪嘉烈公主、美國前總統約翰甘迺迪等，英王查理斯三世今年1月也入住該醫院接受前列腺增生手術，被視為名人御用醫院。《每日鏡報》引述消息人士報道，凱特1月在該院求診的那段時間，院內有人企圖查閱她的病歷，醫院高層發現後立即聯絡肯辛頓宮，並保證會作全面調查。

英國資訊專員辦公室（ICO）發言人周二證實收到違規報告，並正在評估報告所提供的資訊。肯辛頓宮回應時僅稱「這是London Clinic的事」。涉事醫院行政總裁昨表示將作適當調查，若有需要會作紀律處分。院方早前強調所有病人無論身分都應享有完全私穩和保密權。

在英國公私營醫療機構工作的員工，在未經院方數據管理者同意下查閱患者醫療紀錄，屬刑事罪行。

社交網瘋傳凱特替身陰謀論

凱特消失公眾面前已近3個月，但無論是王室近日發布的照片還是公眾偷拍的影片，均未能消除外界對凱特健康的疑慮。英國廣播公司（BBC）報道，在英國《太陽報》周二公開凱特與丈夫威廉外出購物的影片，有人認為片中凱特身材似乎比以前高，樣子也有變化，社交平台X和TikTok隨即出現數以十計質疑那名女子是否凱特替身的陰謀論帖子和影片，24小時內點擊分別達1200萬和1100萬。另外，也有人質疑《太陽報》的影片是舊的，因威廉和凱特背後可見一間有聖誕裝飾的木屋，似乎是正出售聖誕裝飾和聖誕樹。

（BBC/鏡報/衛報）