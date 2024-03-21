明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

「御用醫院」員工被揭圖偷閱凱特病歷

【明報專訊】英國威爾斯王妃凱特今年1月入院接受腹部手術，但王室至今對其病情三緘其口，引起諸多揣測。英國《每日鏡報》周二（19日）報道，在凱特接受治療的私家醫院London Clinic，有最少一名員工被揭發企圖偷閱凱特的醫療紀錄，被視為重大安全漏洞，院方已展開調查，私隱與數據保護監管機構也收到有關違規報告。

院方調查 私隱監管機構接報

1932年開業的London Clinic治療過不少英國王室成員、前首相和名人，包括菲臘親王、瑪嘉烈公主、美國前總統約翰甘迺迪等，英王查理斯三世今年1月也入住該醫院接受前列腺增生手術，被視為名人御用醫院。《每日鏡報》引述消息人士報道，凱特1月在該院求診的那段時間，院內有人企圖查閱她的病歷，醫院高層發現後立即聯絡肯辛頓宮，並保證會作全面調查。

英國資訊專員辦公室（ICO）發言人周二證實收到違規報告，並正在評估報告所提供的資訊。肯辛頓宮回應時僅稱「這是London Clinic的事」。涉事醫院行政總裁昨表示將作適當調查，若有需要會作紀律處分。院方早前強調所有病人無論身分都應享有完全私穩和保密權。

在英國公私營醫療機構工作的員工，在未經院方數據管理者同意下查閱患者醫療紀錄，屬刑事罪行。

社交網瘋傳凱特替身陰謀論

凱特消失公眾面前已近3個月，但無論是王室近日發布的照片還是公眾偷拍的影片，均未能消除外界對凱特健康的疑慮。英國廣播公司（BBC）報道，在英國《太陽報》周二公開凱特與丈夫威廉外出購物的影片，有人認為片中凱特身材似乎比以前高，樣子也有變化，社交平台X和TikTok隨即出現數以十計質疑那名女子是否凱特替身的陰謀論帖子和影片，24小時內點擊分別達1200萬和1100萬。另外，也有人質疑《太陽報》的影片是舊的，因威廉和凱特背後可見一間有聖誕裝飾的木屋，似乎是正出售聖誕裝飾和聖誕樹。

（BBC/鏡報/衛報）

相關字詞﹕陰謀論 London Clinic 英國王室 病歷 私隱 凱特

上 / 下一篇新聞