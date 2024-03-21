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沙特擬設3120億基金投資AI 全球最大

【明報專訊】《紐約時報》周二（19日）援引3名知情人士報道，沙特阿拉伯政府計劃創建一個約400億美元（3120億港元）的基金來投資人工智能（AI），將使沙特成為全球最大AI投資者，還將展示這個產油大國的全球商業雄心、經濟多元化，以及在地緣政治中確立更大影響力。

向矽谷資金招手 研利雅得設辦事處

報道稱，沙特公共投資基金（PIF） 的代表最近幾周已討論與美國矽谷風險投資公司Andreessen Horowitz和其他金融家合作的可能性。Andreessen Horowitz和PIF董事總經理阿爾-魯馬揚（Al-Rumayyan）討論了美國公司在利雅得設立辦事處的可能性，PIF官員還討論Andreessen Horowitz的聯合創始人霍羅威茨（Ben Horowitz）可以起什麼作用，以及有關基金將如何運作。報道稱，其他風險投資者可能會參與沙特的AI基金，預計該基金將於2024年下半年啟動。

《紐時》引述4名知情人士報道，沙特代表已向潛在合作伙伴提到，該國正在尋求支持一系列與AI相關的科技初創企業，包括晶片製造商和昂貴且廣泛的數據中心，這些中心對於推動下一代計算愈來愈重要。它甚至考慮創建自己的AI公司。

沙特新的科技基金會在華爾街銀行的幫助下成立，將成為AI領域的最新潛在參與者。圍繞AI的全球熱潮推高了私營和上市公司的估值，投資者競相尋找或建立下一個AI晶片龍頭Nvidia或AI開發商OpenAI。

打造科技中心 盼從阿聯酋搶人才

沙特王儲穆罕默德2016年公布「2030年願景」，即擺脫石油依賴，實現經濟多元化的長期目標。PIF投資體育、AI、旅遊、清潔能源、智能城市和浮動工業園。上月，阿爾-魯馬揚將沙特吹捧為美國以外AI活動的潛在中心，理由是其擁有的能源資源和資金能力。

多年來，阿聯酋一直是中東的科技中心，部分原因是其沒有個人所得稅、靈活的簽證政策以及對國際企業和工人的競爭力激勵措施，但沙特渴望從這個鄰國搶人才。這一雄心在今年1月的達沃斯世界經濟論表露無遺。沙特將目標鎖定為中東地區頂尖AI科技中心，專門宣傳沙特西北部新城市開發項目Neom，使其成為生成式AI的技術中心。

（紐約時報/路透社/CNBC）

相關字詞﹕沙特公共投資基金（PIF） 人工智能（AI） 沙特阿拉伯

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