總書記患病未定接班人 內部權鬥「沒人安全」

武文賞的辭職可能會讓許多官員感到不安，因為一黨專政以團結和穩定為傲。這可能是越南未來內部權力鬥爭的迹象——53歲的武文賞是近年來最年輕的國家主席，被視為79 歲、身體狀况不佳的阮富仲的潛在繼任者，並獲越共總書記阮富仲推薦擔任該職。

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究所訪問學者阮克江指出，在一年多時間有兩名國家主席辭職，對一個經常因政治穩定而受到讚揚的國家來說並非積極信號。他說，武文賞的辭職標誌共產黨內部權力鬥爭在2026年下次領導層交接之前加劇。

79歲的阮富仲今年1月因病住院，甚至有傳言稱他已經去世，直至他1月中出現在議會，只是看起來很虛弱。全球政治風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）越南專家梅琳達·霍（Melinda Hoe）說：「從那以後，越共內部出現了更多的政治活動，因為人們試圖在繼任阮富仲方面佔先。」

專家料貪污指控清洗武文賞

越南國營新聞傳媒周三報道，越共中央檢查委員會發現武文賞違反「黨員嚴禁」規定等。《紐約時報》昨報道，該黨常用這種語言來表示貪腐。

阮富仲2016年發起大規模反腐運動。來自各級政府的數千名黨員被解僱、開除出黨或監禁，儘管許多人質疑這些反貪目標中有些是在封閉政治體系內遭政治清洗。阮克江說，武文賞很可能是因貪污指控而被迫辭職，「最終，兩名國家主席被迫辭職發出了明確的信息：沒有人是安全的」。

（紐約時報/GZERO Media）