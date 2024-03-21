越南兩年兩主席落馬 武文賞自請退休 自稱違規自身不足 國會今開會料處理人事問題

越南政府發表聲明，指武文賞違反黨規，「對輿論造成負面衝擊，影響黨、國家和個人的聲譽」。越南通訊社報道，武文賞「因為完全明白對黨、國家和人民的責任」，請求退休，並已獲越共中央委員會接納。

兩舊部近日涉受賄落網

越南政壇自本月中旬開始傳出高層人事變動消息。武文賞兩名舊部，包括前任和現任廣義省省長高科和鄧文明，近日因涉受賄落網，貪腐案正發生在2011年至2014年武文賞任廣義省委書記期間。公安部近來陸續拘捕一些永福省、永隆省及廣義省官員。路透社周日報道，越南國會將於今天開會處理人事案，並引述多名官員稱會議焦點是武文賞去留。美國之音亦報道，國會將於今天上午8時開會，內容涉及武文賞。

近日有各種蛛絲馬迹顯示武文賞地位不保。荷蘭王室原定應武文賞之邀於周二至周五到訪河內，卻因為越南當局建議而宣布押後。此外，新任老撾大使近日到越南履新時，沒有按慣例由國家主席會見，而是上周四改由越共中央政治局委員、中央書記處常務書記、中央組織部部長張氏梅會見。

政壇之星本被視阮富仲接班人

越南政府高層去年初才經歷震盪。時任國家主席阮春福因新冠疫情期間一連串貪腐案負起政治責任，於去年1月請辭退休，當時他上任不足兩年；武文賞去年3月2日繼任。武文賞1970年出生，擔任國家主席時年僅52歲，是越共中央政治局最年輕成員。外界認為他的冒升是得到越共總書記阮富仲的信任，更被視為是年近8旬的阮富仲所屬意的接班人。在阮富仲親自部署指揮的反腐運動下，迄今有不少高官被捕。分析指像武文賞這樣具備政治忠誠度的人若遭牽連下台，顯示越共反腐沒有限制。

路透社報道指出，越南時隔一年再換國家主席，勢影響外資營商信心。德國智庫阿登納基金會（Konrad Adenauer Foundation）駐越南代表費耶拉本德（Florian Feyerabend）表示，越南政府高層持續換人，令人質疑當局的可預測性、可靠性和系統內部的運作，這會影響到投資決定。報道又引述一名外企顧問稱，武文賞被趕下台可能會令官員更看重反貪運動，當局推行政策或行政決策步伐或會因此進一步放慢。

（路透社/彭博社/中央社）