幸福感排名榜 港連跌3年 報告：歐美澳紐年輕人快樂不如上代

聯合國自2012年起公布「世界幸福報告」，以促進聯合國永續發展目標。這項年度報告以美國市場研究公司蓋洛普（Gallup）數據為基礎，由牛津大學領導的全球團隊分析結果。143個國家和地區受訪民眾以0到10分評估生活，以最近3年平均結果作國際比較，以減少單年波動因素。這項排名不僅根據個人對生活滿意度的自我評估，還依據人均GDP、社會支持度、健康預期壽命、自由度、慷慨程度以及貪腐程度等因素衡量。今年報告中，芬蘭以平均7.741分蟬聯榜首，第2名至第5名依序是丹麥、冰島、瑞典、以色列。包尾兩國是黎巴嫩和阿富汗，分別以2.707分和1.721分墊底。

港年輕人幸福感不如發展國

亞洲方面，部分排名分別為：新加坡6.523分排第30，台灣6.503分排第31、日本6.060分排第51、韓國6.058分排第52、中國大陸5.973分排第60，香港以5.316分排第86，是連續第3年下跌（2021至2023年分別是第77、81和82），香港30歲以下年輕人幸福度排名97位，不及利比亞、伊朗、伊拉克和剛果共和國等發展中國家。

報告顯示，美國、加拿大、澳洲和新西蘭所有年齡層幸福感都下降，尤其是年輕人在2021至2023年是「最不幸福」的一群。由於30歲以下美國人的幸福感大降，美國排名首度跌出前20，從去年第15名跌至今年第23名（6.725分）。德國也是首度跌出前20，排名第24（6.719分）。

相較之下，許多福祉和幸福感改善幅度最大的國家是中歐和東歐的前共產國家，那裏的年輕人描述他們的生活品質明顯高於年長群體，而且往往與西歐看齊或更好。

學者：年輕人正經歷「中年危機」

對於年輕人幸福感下跌的現象，參與報告編輯的牛津大學經濟學教授德內韋（Jan-Emmanuel De Neve）說：「年輕人現今正經歷中年危機，尤其是北美的年輕人。」

專家籲改善年輕人現實社交連繫

美國政府醫療總監穆爾蒂（Vivek Murthy）指出，新數據顯示北美年輕人現在不如長輩般感到幸福，西歐亦預計出現同樣的轉變。他指這是個危險警號，表明美國年輕人正在掙扎，這情况在世界各地亦愈來愈多。報告沒提出變化的原因，但《衛報》指出，各界日漸關注一些因素對兒童及年輕人造成的影響，包括增加使用社交網站、收入不平等、住屋危機及對戰爭和氣候變化的憂慮。穆爾蒂呼籲國際社會採取行動，改善年輕人在現實生活中的社交連繫。

（世界幸福報告/CNN/中央社/衛報）