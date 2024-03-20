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海地暴力蔓延 美國撤僑 逾36萬人流離 居民慨嘆國家崩潰「惟神可救」

【明報專訊】加勒比海國家海地持續多周的動盪局勢，未有因總理亨利上周宣布請辭而緩和，反之幫派襲擊蔓延至首都太子港的富裕社區，全國逾36萬人流離失所，有居民慨嘆「只有神才能改變這裏」。美國已開始撤僑，首架載着30人的包機周日飛抵佛州，國務院周一表示，仍有近千名美國公民在海地尋求政府協助。

海地多個黑幫組織上月29日發動連環襲擊，針對太子港的警察局、國際機場等公共設施，要求總理亨利下台。滯留波多黎各的亨利上周一（11日）宣布會在成立過渡總統委員會後辭職，但因各政治聯盟爭權，過渡委員會迄今仍未被任命，當地正陷入無政府狀態。

豪宅區遭洗劫 屍橫街頭

控制首都大部分地區的幫派暴力衝突升級，有槍手周一黎明前襲擊及洗劫了之前相對較平靜的豪宅區拉布勒（Laboule）和托馬辛（Thomassin），居民被迫逃離寓所，甚至要打電話去電台請求警察協助，其後在附近另一富人社區佩蒂翁維爾（Petion-Ville）的街上被發現最少12具男性屍體，部分人身上有彈孔。目擊者稱，黑幫成員襲擊了該地區的銀行、油站和民居，直至周一下午佩蒂翁維爾仍傳出槍聲；有居民估計遇害者可能是深夜外出為孩子找食物的人。海地電力公司周一表示，首都及其他地方的4個變電站被毁故障，導致太子港多處停電，包括貧民窟及醫院。

聯合國兒童基金會（UNICEF）執行主任羅素（Catherine Russell）周日表示，海地目前局勢非常可怕，無法無天的情况就像1979年描述末世的電影Mad Max，「那裏很多人飽受嚴重饑餓和營養不良之苦，我們無法為他們提供足夠援助」。在太子港，居民奧克西瑪與她的9個孩子被迫從黑幫控制的社區搬到該市另一地方，她表示難以為孩子提供所需的食物和水，「我不知怎辦，眼看這個國家崩潰……只有神才能改變這個地方」。

美國務院稱近千人求援

美國政府上周六宣布撤僑，由於太子港主要機場因幫派襲擊仍關閉，華府只能在北部城市海地角提供包機接載僑民離開，首批逾30名美國公民周日安全抵達邁阿密。國務院發言人帕特爾周一表示，有近千名在海地的美國公民填寫國務院網站的「危機受理表格」尋求協助，估計當中許多人已準備離開當地。他形容海地已成為「全球人道主義狀况最嚴峻的國家之一」。

台灣的外交部昨天表示，每日都與駐當地大使館密切聯繫，認為目前暫無立即全數撤離人員的必要。

（霍士新聞/衛報/路透社/中央社/BBC）

相關字詞﹕撤僑 美國 暴力 黑幫 海地

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