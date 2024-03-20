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路透：普京計劃5月訪華

【明報專訊】路透社昨天（19日）引述俄羅斯多名消息人士報道，剛成功連任的俄羅斯總統普京計劃5月出訪中國，並與中國國家主席習近平會談。這將是普京展開新總統任期後首個外訪行程。另外，普京周一在首都莫斯科出席一場音樂會，慶祝克里米亞「回歸」俄羅斯10周年，稱為俄羅斯增添領土的戰鬥尚未結束，呼籲國民團結。

報道引述一名不具名消息人士稱，普京將訪問中國，相關細節獲另外4名匿名消息人士單獨證實。另一名消息人士稱，普京的中國行可能安排在5月下半月。兩名消息人士指出，普京的訪問會在習近平出訪歐洲前。普京預計在5月7日左右正式宣誓就職，如果他在5月中下旬訪華，中國將是他展開新任期後首次外訪目的地。

出席莫斯科音樂會 慶克里米亞「回歸」

克里姆林宮發言人佩斯科夫回應時說：「目前數個總統外訪行程和高層級接觸的準備工作在進行。」中國外交部未即時回覆路透社的查詢。

中俄關係近年愈趨緊密。去年3月，習近平在破紀錄展開第3任國家主席任期後首次外訪，目的地正是俄羅斯。兩人過去見面超過40次，對上一次是去年10月普京獲邀到北京出席中國一帶一路國際合作高峰論壇。

另一方面，莫斯科紅場周一晚舉行露天場音樂會，慶祝克里米亞半島「回歸」俄羅斯10周年，有數以千計民眾參與。普京向出席者發表講話，稱克里米亞已經回歸「母港」，但烏東4個地區的「回歸」遠較克里米亞艱難，但最終「我們做到了」。他表示，對烏克蘭的戰爭將繼續是他執政的重頭戲，呼籲國民團結一致，讓烏東人民「回歸自己的家鄉」。在剛結束的總統大選獲准入閘的3名候選人也上台輪流發言，在2014年俄羅斯吞併克里米亞一事上向普京大送高帽。

ICC新任院長：絕不讓普京逃避刑責

另外，日本共同社周一刊出上周就任國際刑事法院（ICC）院長的赤根智子專訪。赤根等3名ICC法官去年3月17日以涉及俄軍侵烏的戰爭罪嫌疑對普京發出拘捕令。67歲的赤根表示，絕不會讓普京逃避刑事責任，計劃在任內繼續追究。她說：「只要有證據和必要性，無論是何種情况和政治背景，都必須簽發（拘捕令）。」

（路透社/BBC/紐約時報/共同社）

相關字詞﹕習近平 中俄 中俄關係 國際刑事法院（ICC） 赤根智子 2024俄羅斯總統大選 克里米亞 普京 俄軍侵烏 俄羅斯

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