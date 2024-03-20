明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

醫院病童皮包骨殞命 脫水嬰吮棗充飢

【明報專訊】加沙北部卡馬爾·阿德萬醫院（Kamal Adwan Hospital）的可怕狀况，可能預告加沙其他地區的命運。加沙衛生部本月4日表示，最少15名兒童在卡馬爾·阿德萬醫院死於飢餓和脫水。外國媒體捕捉到眼窩凹陷、面容憔悴的消瘦嬰兒畫面。

悲痛欲絕的母親阿卜杜勒納比（Anwar Abdulnabi）一邊哭泣，一邊緊握着3歲女兒米拉的屍體，她說米拉死於缺鈣和缺鉀。

加沙北部一歲的瓦丁（Watin）因脫水而變得疲倦和虛弱。她沒有喝奶粉，而是每天靠吮吃一兩顆棗子果腹。她的父親謝哈德努力尋找足夠食物餵養女兒，「她很長時間沒有喝奶。這個孩子無力動彈，正在受苦。我們不知道該怎麼辦」。

本月5日的聯合國兒童基金會巴勒斯坦人道主義狀况報告指出，下月預產期的數千名加沙婦女，其嬰兒出生後將面臨夭折風險。本月初加沙飢餓的受害者包括患有腦癱的9歲男孩卡法納（Yazan al-Kafarna），他骨瘦如柴的四肢和眼窩凹陷照片被世界各地新聞機構發布。其父阿什拉夫指戰爭爆發後，水果和其他食物從加沙消失，且沒替代食物，卡法納慢慢消瘦，本月4日在拉法一家醫院去世。《紐約時報》稱他是「加沙饑荒的代表臉孔」。

七口之家兔飼料權充麵包

《華盛頓郵報》本月6日報道加沙一個「逐漸消失」的家庭。40歲的阿布·蘇丹與妻子和5個孩子躲在北部一棟損毁房子裏。他整天都在尋找野生藥草或兔子飼料來磨粉做麵包，並已輕了約40磅。與《郵報》記者交談的那晚，他唯一能給12歲女兒吃的是一片加鹽檸檬。幾天後，《郵報》再聯繫阿布·蘇丹，問他是否可以發送他家人照片。他說不可能，因他已經賣掉智能手機換取食物。

（CBC/CNN/華盛頓郵報）

（以色列-哈馬斯戰爭）

相關字詞﹕飢餓 饑荒 以巴衝突 以色列-哈馬斯戰爭 加沙

上 / 下一篇新聞