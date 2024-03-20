醫院病童皮包骨殞命 脫水嬰吮棗充飢

悲痛欲絕的母親阿卜杜勒納比（Anwar Abdulnabi）一邊哭泣，一邊緊握着3歲女兒米拉的屍體，她說米拉死於缺鈣和缺鉀。

加沙北部一歲的瓦丁（Watin）因脫水而變得疲倦和虛弱。她沒有喝奶粉，而是每天靠吮吃一兩顆棗子果腹。她的父親謝哈德努力尋找足夠食物餵養女兒，「她很長時間沒有喝奶。這個孩子無力動彈，正在受苦。我們不知道該怎麼辦」。

本月5日的聯合國兒童基金會巴勒斯坦人道主義狀况報告指出，下月預產期的數千名加沙婦女，其嬰兒出生後將面臨夭折風險。本月初加沙飢餓的受害者包括患有腦癱的9歲男孩卡法納（Yazan al-Kafarna），他骨瘦如柴的四肢和眼窩凹陷照片被世界各地新聞機構發布。其父阿什拉夫指戰爭爆發後，水果和其他食物從加沙消失，且沒替代食物，卡法納慢慢消瘦，本月4日在拉法一家醫院去世。《紐約時報》稱他是「加沙饑荒的代表臉孔」。

七口之家兔飼料權充麵包

《華盛頓郵報》本月6日報道加沙一個「逐漸消失」的家庭。40歲的阿布·蘇丹與妻子和5個孩子躲在北部一棟損毁房子裏。他整天都在尋找野生藥草或兔子飼料來磨粉做麵包，並已輕了約40磅。與《郵報》記者交談的那晚，他唯一能給12歲女兒吃的是一片加鹽檸檬。幾天後，《郵報》再聯繫阿布·蘇丹，問他是否可以發送他家人照片。他說不可能，因他已經賣掉智能手機換取食物。

（CBC/CNN/華盛頓郵報）

（以色列-哈馬斯戰爭）