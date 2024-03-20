1/2人口災難級飢餓 加沙饑荒迫在眉睫

聯國最新評估 秘書長促防人為災難

加沙北部加沙市上月29日發生拉希德街慘案，又稱「麵粉大屠殺」，大批民眾湧到物資車輪候分發糧食時發生流血慘劇，導致118人死於子彈或踩踏、760人受傷。這麼多人甘冒生命危險在凌晨摸黑湧到戰區中央，為的只是想養活自己和家人，側面反映糧荒殘酷真相。

聯合國世界糧食計劃署（WFP）2004年制定的糧食安全階段綜合分類（IPC），將某國或地區的糧食安全程度分為「安全」、「面臨壓力」、「危機」、「緊急情況」、「饑荒（famine）或人道災難」5個階段，以量化糧食危機。周一發表最新的IPC報告指出，加沙全境220萬居民都處於糧食安全等級中最危險的3個階段，其中約110萬人現處第5階段，佔人口一半，與3個月前相比多了一倍。報告強調，這是IPC系統制定以來錄得最多人面臨災難級的飢餓。聯合國糧農組織（FAO）副總幹事貝克多（Beth Bechdol）說：「讓整個人口中有50％處於災難性、接近饑荒的水平，這是前所未有。」

饑荒定義3門檻 北部恐已發生

飢餓情况在加沙北部尤為嚴峻。據巴勒斯坦衛生當局說法，最近幾周加沙北部最少27人（大多數是兒童）因營養不良和脫水而死亡。IPC報告指出，那裏「隨時陷入饑荒……預計3月中旬至5月間任何時候發生」。根據IPC標準，要宣布一個地區進入饑荒階段，有3個指標：超過20%家庭面臨極度糧食短缺；三分之一的兒童嚴重營養不良；每1萬人每天有兩人（0.02%）死於飢餓或營養不良。

IPC報告稱，加沙北部糧食不安全狀况已遠超發生饑荒的第一道門檻。加沙幾乎所有家庭現在每天三餐不足，成人被迫捱餓讓孩子吃飽。FAO指出，在北部省份，近三分之二家庭在過去30天最少10次整天沒有進食，在這些地區，三分之一兩歲以下兒童患營養不良或消瘦得危及生命。5個多月前戰爭未爆發時，當地嚴重營養不良患者比例不到1%。

WFP首席經濟學家侯賽因（Arif Husain）表示，宣布饑荒的最終標準即死亡率，可能在幾周內達到。IPC報告指出，雖然加沙技術上未達饑荒標準，但「所有證據都指向死亡和營養不良情况嚴重加劇」。FAO表示，饑荒可能已經在北部地區發生。

FAO的貝克多表示，有加沙人民靠吃動物飼料甚至無法食用的物品果腹。WFP稱，要滿足基本糧食需求，每天最少需300輛物資卡車進入加沙，尤其在北部地區，但目前平均每天只有不到200輛卡車能夠到達加沙。

被斥用飢餓作武器 以反駁責在聯國

以色列的嚴格限制措施以及激烈戰鬥阻礙了前往加沙北部的糧食運輸車隊。約旦、歐盟以及國際組織批評周一批評以色列有意讓加沙平民挨餓。歐盟外交政策高級代表博雷利在歐盟外長會議上表示，飢餓被用作戰爭武器，以色列正在引發饑荒。樂施會周一指以色列「系統性且有意阻撓和破壞」援助物資進入加沙，違反國際人道法。

以色列聲稱，只要援助類別獲得批准，運入加沙數量不設限，反指聯國未盡力有效分發援助。以政府發言人稱 ，IPC報告描述的情况「過時」，未有考慮加沙最新事態發展，包括上周以色列允許WFP車隊自2月20日以來首次向加沙北部運送糧食。以色列外交部長卡茨也強調「以色列允許大量人道援助進入加沙」，指摘博雷利「攻擊以色列」。

（法新社/BBC/華爾街日報/以色列時報/聯合國網站）

（以色列-哈馬斯戰爭）