星研核能轉型 赴歐美取經 兼顧減碳能源安全需求 探討聚變技術

報道指出，新加坡不同政府部門已展開出國行程，到美國、英國、德國等地了解核電技術，官員接觸了包括宣傳安全和平使用核技術的國際原子能機構（IAEA）、研究核聚變的英國原子能管理局（UKAEA）、建有全球最大核聚變反應實驗反應堆「文德爾施泰因-7X」（Wendelstein-7X）仿星器的德國馬普學會（Max Planck Institute）等核能相關國際組織或伙伴。

針對核能考察，新加坡能源市場管理局（EMA）的發言人說：「鑑於技術複雜，先進核能和核聚變技術日新月異，新加坡在累積能力，以更好了解在地小而人口稠密的國家部署這種技術的安全影響。」

技術複雜 輻射風險不容忽視

該發言人表示，新加坡缺乏能源資源，再生能源選擇亦有限，所以為了實現2050年淨零碳排放，需要混合式的能源供應邁向變革。故此，需要研究氫氣、地熱、生物燃料、新式核能等各種低碳替代發電方案，或從境外輸入潔淨能源。

新加坡95%電力源自燃燒天然氣、化石燃料，這範疇的廢氣排放佔該國整體約四成。EMA在2022年3月曾發表報告，稱地熱能和核能有望在新加坡未來的能源供應結構中發揮作用，以滿足約10%的電力需求。

核能通過核反應產能，不會釋出溫室氣體，屬低碳能源。惟建造核聚變反應堆的工程困難、核聚變關鍵物質氚（tritium）的全球供應不足，以及存在核輻射泄漏風險而具爭議。

EMA發言人表示，新加坡有與鄰國合作通過東盟平台，建立東南亞在核安全、緊急準備與應變的能力。新加坡國立大學也斥資建造「小型模塊化反應堆」（迷你核電站）研究核技術及出現事故時，怎樣消散輻射物質等安全問題。

（海峽時報）