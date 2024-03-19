星研核能轉型 赴歐美取經 兼顧減碳能源安全需求 探討聚變技術

【明報專訊】新加坡《海峽時報》周一（18日）報道，星洲政府為了兼顧脫碳與國家能源安全，不排除採用核能，並已派遣人員海外考察，了解核聚變等先進核能技術是否安全適用於新加坡這種地小人多的國家。當局回應時確認正作核能等能源轉型研究。
報道指出，新加坡不同政府部門已展開出國行程，到美國、英國、德國等地了解核電技術，官員接觸了包括宣傳安全和平使用核技術的國際原子能機構（IAEA）、研究核聚變的英國原子能管理局（UKAEA）、建有全球最大核聚變反應實驗反應堆「文德爾施泰因-7X」（Wendelstein-7X）仿星器的德國馬普學會（Max Planck Institute）等核能相關國際組織或伙伴。
針對核能考察，新加坡能源市場管理局（EMA）的發言人說：「鑑於技術複雜，先進核能和核聚變技術日新月異，新加坡在累積能力，以更好了解在地小而人口稠密的國家部署這種技術的安全影響。」
技術複雜 輻射風險不容忽視
該發言人表示，新加坡缺乏能源資源，再生能源選擇亦有限，所以為了實現2050年淨零碳排放，需要混合式的能源供應邁向變革。故此，需要研究氫氣、地熱、生物燃料、新式核能等各種低碳替代發電方案，或從境外輸入潔淨能源。
新加坡95%電力源自燃燒天然氣、化石燃料，這範疇的廢氣排放佔該國整體約四成。EMA在2022年3月曾發表報告，稱地熱能和核能有望在新加坡未來的能源供應結構中發揮作用，以滿足約10%的電力需求。
核能通過核反應產能，不會釋出溫室氣體，屬低碳能源。惟建造核聚變反應堆的工程困難、核聚變關鍵物質氚（tritium）的全球供應不足，以及存在核輻射泄漏風險而具爭議。
EMA發言人表示，新加坡有與鄰國合作通過東盟平台，建立東南亞在核安全、緊急準備與應變的能力。新加坡國立大學也斥資建造「小型模塊化反應堆」（迷你核電站）研究核技術及出現事故時，怎樣消散輻射物質等安全問題。