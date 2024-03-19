真主黨員偷渡美被捕 稱擬製炸彈首站紐約

黎巴嫩人受訓7年 練習「殺非穆斯林」

22歲的艾巴迪（Basel Bassel Ebbadi，圖）本月9日在得州邊境城市埃爾帕索（El Paso）附近企圖非法入境時被捕，拘留期間被問到想赴美國做什麼，他說：「我要製造炸彈」，並稱希望先前往紐約，之後到全美各地。報道引述美國移民和海關執法局的內部文件顯示，艾巴迪被進一步查問時表示，他曾接受真主黨訓練7年，重點練「聖戰」及「殺死非穆斯林」，之後曾負責看守武器庫4年。艾巴迪表示，一直試圖逃離黎巴嫩及哈馬斯，因為他「不想殺人」，但說「你一旦進了去，就永遠出不來」。

哈馬斯去年10月7日突襲以色列後，獲伊朗支持的真主黨持續向以色列北部發射導彈襲擊，造成逾10以兵及7名平民死亡。艾巴迪現被隔離拘禁，並移交給戰術反恐應變小組盤問。《紐約郵報》取得當局內部文件顯示，艾巴迪將被驅逐出境，但未知會被遣送到哪個國家。

邊境問題成共和黨攻擊民主黨把柄

在2022年財政年度，美國邊境人員在北部和南部邊境發現98名被列入恐怖活動監視名單的人，這一數字在2023年財年升至172人，在2024財年首4個月內，邊境人員已拘捕59名這類非法入境者。

邊境安全成為共和黨攻擊民主黨的利器，他們將邊境混亂歸咎拜登政府打擊非法移民不力。前總統特朗普最近訪問共和黨控制的得州邊境城市伊格爾帕斯前幾天，一名被列入恐怖活動監視名單的哥倫比亞人非法入境被捕。當時得州公共安全部發言人奥利瓦雷斯稱，該事件反映不法分子利用邊境安全漏洞，威脅美國國安，批評聯邦政府未能制定邊境安全措施。

（紐約郵報/霍士新聞）