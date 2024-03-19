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「民主峰會」首爾揭幕 關注AI威脅

【明報專訊】美國總統拜登政府主導的第三屆民主峰會昨（18日）起在韓國首爾召開，為期3天，是首次在美國以外地區舉行。今屆峰會探討人工智能（AI）助長假新聞和假資訊散播，對民主社會的威脅，以及如何利用有關技術促進民主和普世人權。部分與會歐美官員批評中俄利用數碼技術等推展惡意宣傳運動。中國官方新華社昨發表時評文章，指摘美國糾集所謂的「全球民主峰會」，實際是以民主之名行打壓他國、分裂世界之實。

歐美批中俄藉數碼技術惡意宣傳

拜登倡議召開的「民主峰會」，旨在討論如何避免民主倒退及阻止權利和自由受到侵害。自2021年首次舉辦，今年是第三屆，來自美國、英國、歐盟及加納等30多國和非政府組織代表參與。大會主題是「為了未來世代的民主主義」，昨先就「AI、數碼技術與民主主義」議題召開部長級會議、專家和民間團體參與討論的圓桌會議，今天將有公民團體主導的主題討論和研討會。最後一天舉行視像峰會，探討「技術、選舉與假新聞」。

韓國總統尹錫悅開幕致辭時，指採用AI與數碼技術的假新聞和不實資訊威脅民主制度。美國國務卿布林肯在峰會說：「當獨裁及專制政權利用技術破壞民主和人權，我們需要確保科技能維護民主價值和規範。」鑑於今年有逾50國、涉及逾20億人的破紀錄最多選舉的一年，布林肯強調，社交媒體與AI等數碼技術正大幅增加不實資訊的散播速度和幅度。他再次指控中俄在幕後利用網絡操縱假資訊。一些歐洲官員亦指摘俄羅斯利用社交媒體和深偽技術等散播假資訊。

新華社時評：民主之名實行打壓

克里姆林宮已一再否認散播虛假或誤導的資訊。中國駐美大使館亦曾批評西方把「親華內容」列作「假資訊」，把「反華內容」視為「真資訊」，是典型偏見和雙重標準。新華社昨發表時評文章回應「全球民主峰會」，指這是美國糾集、實際是以民主之名實行打壓他國、分裂世界為實的活動。

民主峰會開幕前數小時，朝鮮向東部海域發射3枚短程彈道導彈。

（路透社/法新社）

相關字詞﹕社交媒體 人工智能（AI） 深偽技術 假新聞 假資訊 美國 韓國 民主峰會

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