普京「底氣」增 民憂打壓甚

《紐約時報》周日報道指出，民眾憂慮普京在大選後權力更不受約束，做出一些在投票前他有所顧忌的改變。有專家指克里姆林宮或利用投票結果進一步鎮壓異見，以及升級侵烏行動。

俄國38歲男子亞歷山（Aleksandr）跟34歲妻子瑪麗亞（Maria）和3名子女現居於莫斯科，兩夫妻最擔心是普京會變得更大膽，再動員士兵到烏克蘭作戰。瑪麗亞接受《紐時》訪問稱丈夫在普京2022年9月首次宣布動員後離開俄羅斯，最近返國，正考慮再次離國。

選後減顧忌 可強推政策

身處英國倫敦的反對派奇切瓦爾金（Yevgeny Chichvarkin）估計大選後，異見者或面臨逃走或監禁的嚴峻選擇。民眾亦對大選後經濟感憂慮，民眾在年初爭相買車，因有分析指一旦投票結束，盧布或會貶值；企業亦擔心政府會在投票後加稅。

俄羅斯政治學者舒爾曼（Yekaterina Schulmann）向《紐時》稱，在威權主義的選舉中，結果是可預測但後果則不能，掌權者可能在選舉後作出不受民眾歡迎的決定。她舉例2018年大選後，普京政府就曾提高退休年齡決定。

（紐約時報/CNN）