87%得票空前 普京質疑聲中連任 習近平致電祝賀 英美稱選舉不公

勝選演說：抗西方出兵烏克蘭正確

普京周一在莫斯科競選總部發表勝利演說，內容主要圍繞「戰爭」。他感謝民眾支持與信任稱他會優先解決俄國對烏克蘭的「特別軍事行動」相關任務，並將加強俄軍作戰能力。大選在俄軍侵烏持續之際舉行，而烏克蘭在北約成員國軍援下抗俄，普京被問及跟北約直接衝突的機會時，稱現今世界一切皆有可能，而所有人都明白這距離全面的第三次世界大戰僅一步之遙，但他認為無人對此感興趣。

選前既有反對派領袖納瓦爾尼上月中在北極圈流放地服刑期間死亡，也有多名反對派參選人因「提名聯署簽名造假」等問題被拒入閘，投票期間則傳出當局脅迫選民投票。人權組織及西方多國對俄國大選的公正提出質疑——美國周日指普京監禁對手並阻止他人競選，大選顯然不自由亦不公平；法國外交部稱不會承認大選結果，德國總理朔爾茨發言人稱總理不會祝賀普京，指選舉結果早已決定好。烏克蘭總統澤連斯基則揶揄俄國「模擬選舉」沒正當性。新華社發布以中國政府歐亞事務特別代表李輝為團長的中國觀察員團聲明，則表示「選舉民主、透明、公正……未發現違規情况」。

稱納瓦爾尼死前數天已同意換囚

普京周一在記者會向傳媒自言認為大選民主，又指跟納瓦爾尼相關的示威不影響投票結果。他首度開名評論納瓦爾尼，稱其死訊是「傷心事」，指有官員在納瓦爾尼死前數天，提議用納瓦爾尼跟西方換囚，自己在官員還未講完已表同意。當一名美國記者試圖將納瓦爾尼之死與俄羅斯的民主水平聯繫起來時，普京答道：「美國監獄裏也有人死去，不是嗎？」

記者會提中國成功經驗 台灣不可割

普京在記者會上特別提及中國，稱俄中關係在過去20年間發展良好，就歐亞地區發展而言，俄中關係是重要穩定因素，中方提出的共建「一帶一路」倡議非常重要。普京指中國在國際舞台日益活躍並取得巨大成功，有信心俄中未來幾年雙邊合作將持續加強。他又指台灣是中國不可分割一部分，試圖在台灣周圍採取挑釁及種種措施阻礙中國發展的企圖都會失敗。

中國國家主席習近平昨天致電普京，祝賀他連任俄羅斯總統。習近平指普京再次當選，充分體現國民對他的支持，又稱中方高度重視中俄關係，願同俄方保持密切溝通，推動中俄新時代全面戰略協作伙伴關係持續健康穩定深入發展。朝鮮最高領導人金正恩周一亦有發信息祝賀普京勝選。委內瑞拉、尼加拉瓜、古巴及玻利維亞亦有祝賀普京當選。

（路透社/法新社/衛報/新華社）