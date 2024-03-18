「普京的孩子們」爭上位 以史為鑑 俄權力交接恐有突變

「強力部門幫」「聖彼得堡幫」佔政商要職

普京在蘇聯時期曾任職國內情報機關克格勃（KGB），鐵幕降下後回到家鄉聖彼得堡，一度擔任副市長，後轉戰莫斯科政壇，一度重回繼承克格勃的聯邦安全局（FSB）擔任局長，在這位置得到葉利欽賞識安排接班。這段歷史有助解釋普京執政以來依賴的其中兩股重要勢力：由普京前特工同僚等情報或安全部門出身者組成的「強力部門幫」（siloviki，又稱「西羅維基」）和普京在聖彼得堡任職時建立淵源的「聖彼得堡幫」——這兩大集團的成員如今佔據各大政商要職，掌控巨大權力。

「強力部門幫」主要以出身劃分，像聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫是普京的舊特工同僚，而現掌管俄羅斯石油公司（Rosneft）的謝欽盛傳是前特工，二人雖然都是普京的聖彼得堡同鄉，謝欽甚至曾在聖彼得堡市政府跟普京共事，但二人被歸類為強力部門幫領袖。「聖彼得堡幫」則以地域關係劃分，例子有前總統兼現任聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫，他是普京政治導師索布恰克在聖彼得堡國立大學任教時的門生，到索布恰克出任聖彼得堡市長時獲安排出任外事顧問，協助時任副市長的普京處理對外關係，但無已知的情報或安全部門背景。

新技術官僚政二代 延普京式管治

普京政權的第三道支柱是過去廿幾年先後獲栽培和提拔的技術官僚，像現總理米舒斯京和央行行長納比烏琳娜等便在應對西方的烏戰制裁上發揮重要角色。據卡內基俄羅斯—歐亞中心學者科列斯尼科夫與民調機構列瓦達中心主任沃爾科夫在2020年發表的文章所稱，為延續普京式管治，克宮戰略師構想物色年輕清廉的地方技術官僚精英接受專業培訓，安排他們負責數碼經濟、生態環保等重要經濟戰略項目以作歷練，例子包括現年44歲的經濟發展部長列舍特尼科夫。

與此同時，「強力部門幫」和「聖彼得堡幫」的子女婿媳也步入政壇，其中帕特魯舍夫之子德米特里（Dmitry Patrushev）在2018年即上任農業部長，當時年僅40歲。在「政二代」以外，也有按集團培養路徑上位的新人，例子有51歲的圖拉州長久明（Aleksey Dyumin），他是FSB出身，在擔任普京警衛主管後平步青雲，被視為「強力部門幫」耀眼新星，一度傳出他可能會接任防長，但在去年6月瓦格納兵變後走勢不明。

俄學者：新星施政難展獨立意志

莫斯科國立大學亞非學院院長馬斯洛夫（Alexey Maslov）向本報稱，選後應不會有特定人物獲提拔上位，但普京慣常以人事洗牌來評估與輪換下屬，「選後的政治體制重啟將引發州長和官僚團隊的重大改組」。他指俄羅斯政壇過去10年確有大批年輕有活力的官僚冒起，但他們不被預期成為「集體領導」的一部分，「更多是最高領導人決定的確切執行者」——就目前俄羅斯的權力動態發展而言，具豐富管理經驗的地方領導人也不能無視中央政府指導，憑獨立意志施政。

內地俄羅斯問題專家馮玉軍曾為澎湃新聞撰寫「普京的孩子們」專欄，介紹廿多名「強力部門幫」和「聖彼得堡幫」的子弟兵和新世代技術官僚，另加數名反對派領袖，文章最近集結成新書《誰將執掌俄羅斯》。馮玉軍向本報表示，普京目前規劃執政至2036年，選定接班人應未被排上日程，但他提醒現實政治發展不一定會完全按普京的意願進行或展開。

馮玉軍：俄史多宮變 烏戰造暗湧

馮玉軍從3方面解釋，一是不能排除俄羅斯歷史上多次出現的宮廷政變重演（例如瓦格納兵變雖無指向普京，但蘊含的政治風險非常巨大，不能排除兵變重演），二是反對派開始放棄和平示威，改以武力和更激進的暴亂方式抗爭（獲烏克蘭支持、由俄羅斯公民組成的武裝組織擾襲別爾哥羅德州便是例子），三是俄羅斯歷史上每逢戰爭失敗都導致國內政治出現巨大變化，故須關注烏戰對俄羅斯的全面衝擊。

在馮玉軍新書2月出版的同期，已有兩名書中人物死亡，除了反對派領袖納瓦爾尼，還有謝欽之子伊萬（Ivan Sechin），後者上月神秘猝死，終年35歲。馮玉軍坦言，從中可見儘管俄羅斯政局表面上風平浪靜，但實際上隨着烏戰兩年帶來的全方位影響不斷發酵，以及俄羅斯大選到來，包括與此相關的一些權力結構調整和國內政治鬥爭正非常激烈地展開，「某程度而言，上述兩人的死亡也確實體現出俄羅斯政治正暗流湧動，以及反映俄羅斯未來權力交接存在着巨大風險」。

馮玉軍以當年誰也沒有預視到蘇聯解體為例，指出俄羅斯的政治變化往往不是漸進，而是以突變方式出現。他說：「我看到的是目前俄羅斯國內政治風險正不斷積聚並靠近臨界點，個人認為即使普京在總統選舉高票當選連任，但也並不意味俄羅斯政局非常平穩，難保某天將會發生一次重大事件。」

明報記者 洪明超、周宏量