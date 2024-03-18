俄民中午投票反普京　烏軍無人機襲煉油廠

俄羅斯前總統兼現任聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫上周六（16日）批評烏克蘭擾亂大選的「恐怖主義行為」，又稱破壞投票設施的示威者「叛國」。

俄方指在大選投票期間，首都莫斯科等8個地區的空防系統合共擊落最少35架無人機，惟路透社引述烏方情報消息，指由烏克蘭國家安全局（SBU）發動的攻勢仍合共擊中俄方12座煉油設施。其中在距離莫斯科東南850公里的薩馬拉州，州長阿扎羅夫確認塞茲蘭煉油廠上周六受襲後起火，但無人機未命中第二座煉油廠。南部克拉斯諾達爾邊疆區同樣有煉油廠遇襲，1人疑在火災中心臟病發亡。在烏克蘭扎波羅熱州的俄控地區，有票站受烏軍無人機攻擊起火，無人傷亡。路透社指以上例子反映烏克蘭有力深入俄國境內數百公里襲擊能源設施。在有親烏俄人民兵騷擾的別爾哥羅德州，州長指首府受烏軍炮擊，一名16歲女生死亡，其父受傷。

多宗襲票站 電子系統受逾萬攻擊

俄羅斯民眾也發起零星抗爭，除了上述「中午反普京」示威，還有多宗選民攻擊票箱或票站事件，中央選委會主席帕姆菲洛娃確認投票首兩日共有20宗試圖把液體倒入票箱毁壞選票的事件，還有8宗企圖縱火和擲煙霧彈。選委會又表示，電子投票系統受到逾萬次攻擊。

（法新社/路透社）