俄「最秘密大選」 投票率勝上屆 監察組織憂電子化3天投票易「造票」 官媒稱透明公開

克宮被指視高投票率為民眾支持普京的重要指標。俄中央選委會指在投票結束前數小時，指投票率已突破七成，超過上屆最終投票率（67.5%）。當局宣稱今屆大選有706名外國觀察員，及約33萬由候選人、政黨及社區組織提名的本土觀察員監察，惟有被官方列為「外國代理人」的監察組織對選舉公正置疑。

獨立投票監察組織Golos聯合主席安德烈丘克（Stanislav Andreichuk）向路透社稱，這是俄羅斯自33年前蘇聯解體以來「最封閉及秘密」的選舉，首天投票率已逾三成，只反映許多民眾屈服於工作單位上司施壓。路透社引述6名消息人士報道，國企和政府組織的主管選前向員工施壓投票，其中4人更指這些主管要求出示投票證據。安德烈丘克特別提到大選首度引入的電子投票特別令人憂慮，既易被操控，也難檢查投票結果，而且投票期長達3天也增加票箱遭竄改的機會。

俄佔區前烏官嘆「槍口下選舉」

繼上屆大選俄佔克里米亞有份投票，今屆大選也有新的烏東和烏南俄控地區舉行投票，當地傳出有民眾被脅迫投票。在已被俄軍佔領的新尼古拉耶夫卡，原烏方軍事管理局首長赫利博娃向《華盛頓郵報》稱，據其了解，有選舉官員在持械士兵陪同下在村莊游走，迫使民眾在其面前投票，儼如對拒絕投票者的暴力威脅，她慨嘆這是一場「槍口下的選舉」。在扎波羅熱核電站所在的埃湼爾戈達爾，一名女子憶述母親來訪時有兩名票站人員和持械的疑似軍人帶着票箱登門，母親不敢當面說無意投票，只好推搪不是與女同住，稍後才去投票；另有居民告知已投票後，獲回應「可再投票」。

另有選民真誠支持普京，莫斯科以北謝爾吉耶夫鎮的54歲男子伊什納扎羅夫表示，他要投票給全力確保世界上沒戰爭的人，並稱普京是真正能拯救世界的人。

（路透社/塔斯社/華盛頓郵報）

【俄羅斯大選系列之四】