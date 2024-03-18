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以空襲加沙血腥之夜 齋月聚餐一家族36亡

【明報專訊】現時正值穆斯林齋戒月，在加沙中部代爾拜拉赫，一個有多名孩童和孕婦的家族上周六早上聚集準備進食「封齋飯」，不料在以軍空襲中被炸中，36人不幸死亡。哈馬斯新聞處表示那是上周五晚起加沙遍地60場「奪命空襲」之一，形容那是「血腥之夜」。

在努賽拉特（Al-Nuseirat）難民營附近一間屋裏，塔巴提比（Tabatibi）家族最少7戶家庭上周六清晨準備進餐，詎料遇上以軍空襲，36人身亡，包括最少兩名孩童。

19歲的家族成員穆罕默德左手受傷，站在親屬屍首旁泣說：「這是媽媽、這是爸爸、這是姑母、這幾個是我的兄弟。他們炸毁了我們棲身的房子。媽媽和姑母當時在準備（黎明前食用的）封齋飯。」另一家族成員優素福稱，有些失蹤家人被瓦礫活埋，因此真實死亡人數可能更多。

哈馬斯掌控的加沙衛生部上周六表示，24小時內加沙有123人死於以軍攻勢。哈馬斯新聞處稱，一夜間由南至北遭受60場空襲，其中努賽拉特難民營一帶的攻擊由上周五持續到第二日。

哈馬斯稱123死 以軍：針對兩恐怖分子

以軍回應表示，在努賽拉特的徹夜行動是針對兩名「恐怖分子」，結果行動中殺死15名哈馬斯武裝人員。以方將調查塔巴提比家族所經歷的事故。

（法新社/阿聯酋國家報）

（以色列-哈馬斯戰爭）

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