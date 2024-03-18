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哈馬斯棄「永久停火」要求 和談露曙光

【明報專訊】英國《觀察家報》昨報道，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯在最新方案中放棄「永久停火」這項重要要求後，以色列談判代表預期周日重返談判桌，令加沙停火談判露出一線曙光。

消息指以代表團重返談判桌

《觀察家報》報道，哈馬斯放棄要求永久終止敵對行動，並同意停火40天後，以色列談判代表團將前往卡塔爾參與新一輪談判。路透社引述知情人士，代表團將由以色列情報機關摩薩德局長巴尼亞率領。以色列總理辦公室昨表示，代表團出發往多哈前，以色列安全內閣和規模較小的戰爭內閣將會面「以決定其職責範圍」，沒說明代表團何時啟程。

路透社審閱過的哈馬斯方案，提到在為期數周的停火期間，將釋放數十名以色列人質，換取以色列釋放獄中數百名巴人，停火期間讓更多援助進入加沙。哈馬斯一名官員告訴法新社，旨在確保停火和人質釋放協議的談判期間，哈馬斯提出停火6周，釋放約42名以色列人質，換以色列釋放巴人囚犯。

各方未能在上周初伊斯蘭齋戒月開始前達成臨時停火協議之際，以色列上周五表示計劃對加沙南部城市拉法展開地面攻勢。總理內塔尼亞胡昨在內閣會議開始時稱，以色列的盟友對哈馬斯去年10月7日的襲擊記憶猶新，儘管國際壓力趨增，以色列仍將繼續對加沙發動攻勢。他重申，以色列將推進攻打拉法的計劃，同時從戰區疏散平民。

正在中東訪問的德國總理朔爾茨，昨與約旦國王阿卜杜拉會晤後表示，以軍一旦襲擊拉法可能導致大量平民傷亡，將令區內難以達至和平。

（觀察家報/路透社/法新社）

（以色列-哈馬斯戰爭）

相關字詞﹕內塔尼亞胡 拉法 以巴衝突 以色列-哈馬斯戰爭

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