路透：SpaceX為美秘搭間諜衛星網 低軌道偵地面目標「無人能遁」

報道援引5名消息人士表示，SpaceX的「星盾」（Starshield）業務於2021年與負責管理間諜衛星的美國情報部門「國家偵察局」（National Reconnaissance Office，NRO）簽訂了18億美元（約140億港元）機密合約，為對方在地球低軌道，以數百枚配置地球成像功能的衛星組成威力強大網絡。那些衛星能夠追蹤地面目標。若一切順利，美國政府和軍方能夠賴以迅速捕捉近乎地球表面每個角落的潛在目標活動連環影像，從而輔助情報和軍事行動。

消息：「星盾」計劃已發十數原型衛星

路透社不知道此網絡是否已啟用，也不知道有沒有別的公司參與。不過消息人士透露，「星盾」自2020年就按另一份價值約2億美元（15.6億港元）的合約，藉着「獵鷹9號」（Falcon 9）火箭搭載其他衛星，為華府發射過十數枚原型衛星。美國官方的軌道物數據庫表明，SpaceX的幾次任務有部署該公司和華府沒有承認過的衛星，那些衛星就是用於搭建「星盾」網絡的原型。

NRO和SpaceX沒有回應此報道，但NRO承認其任務是「開發世上最強大、最多樣化、最具彈性的天基情報、監視、偵察系統」。

路透社說，機密的間諜衛星群能夠提供覆蓋全球的最持久、最普遍、最迅速監察，是華府夢寐以求的太空能力。其一消息人士提到此系統的潛能時說：「無人能遁。」NRO去年曾表示，最遲2033年使其地球軌道衛星數量增至4倍。

五角大樓本就是SpaceX的大客戶。這份合約反映了SpaceX參與美國情報與軍事項目的程度和愈來愈受信任，也表明了五角大樓為支援地面部隊而在大手投資大型的近地球軌道衛星系統。

當SpaceX的「星鏈」（Starlink）針對商用通訊，「星盾」則是軍事專用低軌衛星計劃，且成為美國與對手競爭主導太空軍事強國地位的一環。消息人士說，「星盾」旨在拓展美國遙感探測能力，兼較能抵禦太空攻擊的能力。美國擔心俄國的太空武器威脅癱瘓衛星網絡。惟這類衛星群也刺激到北京計劃部署中國版「星鏈」超低軌大型衛星系統「GW星座」。

（路透社）