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彭斯轉軚：良心不容支持特朗普

【明報專訊】去年10月放棄參與今年美國總統大選的前副總統彭斯，曾承諾會支持共和黨最終提名人，但他前日（15日）受訪時轉軚，稱不會支持已鎖定為共和黨總統候選人提名的前總統特朗普，稱兩人在許多議題上看法有很大分歧，良心上不容他支持對方。

在特朗普任總統時作其副手的彭斯，前日向霍士新聞表示，他對特朗普政府的政績深感自豪，讓美國更加繁榮和安全，又任命了更多保守派法官。不過他認為特朗普現已背棄保守派議題，「在我競選總統（提名）期間，已表明我和特朗普在許多議題上的看法存在很大分歧。不只是在我1月6日那天行使的憲法義務上的分歧」。彭斯被指在2021年1月6日拒應特朗普要求在國會阻止認證拜登勝出大選，之後暴徒衝入國會，當中有人高呼要吊死彭斯。

斥特對華強硬有變 背棄保守派主張

彭斯在訪問中表示，特朗普已背棄多項保守派主張，包括國債和墮胎權等問題，以及對中國的強硬態度也出現轉變，例如近期轉軚反對強迫TikTok與字節跳動剝離。他說：「特朗普正在追求和闡述的政策方向，與我們執政4年期間的保守派議程相悖。這是為何我無法憑良心在這次大選中支持特朗普。」不過，他也表明不會投票給現任總統拜登。

此外，特朗普涉嫌偽造商業紀錄向艷星支付掩口費被刑事起訴一案，原定本月25日開審，但控方最近提交新一批長達10萬頁文件作為證據，特朗普律師要求推遲開審以便審閱文件。紐約法官前日決定押後開庭30日。

（衛報/路透社）

相關字詞﹕特朗普 彭斯 2024美國總統大選

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