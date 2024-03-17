拜登認同炮轟以總理演說 「代表許多美國人」

舒默上周四在參議院發表演說，批評以國政府無視加沙平民傷亡，斥責內塔尼亞胡是「中東和平的障礙」，呼籲以色列舉行大選趕現政府落台，被視為至今美國政界對內塔尼亞胡政府的最敵意言論。《紐約時報》報道，舒默發言前一天致電白宮國家安全顧問蘇利文及白宮幕僚長齊安茲，詢問兩人他的演說會否危及人質談判，蘇利文表示不會，齊安茲也未表反對。

拜登前日回應舒默的發言時說：「他發表了很好的演說，我認為他不僅表達了其本人，還有許多美國人也嚴正關切的事情」。同日稍後，記者問到拜登是否希望以色列舉行大選或內塔尼亞胡下台，白宮國家安全委員會發言人柯比稱，「這將由以色列人來決定」。

運糧船抵加沙 物資準備分發

另外，首批載着200噸糧食的救援船上周二從塞浦路斯出發後，前日抵達加沙海岸，在加沙西南部建造了臨時碼頭的美國慈善組織「世界中央廚房」昨表示，已卸下所有糧食，準備在加沙分發。加沙瀕臨陷入饑荒，醫療等物資嚴重短缺，聯合國人口基金（UNFPA）巴勒斯坦代表艾倫（Dominic Allen）造訪加沙北部仍提供婦產科服務的醫院後說：「醫生報告說，他們再也看不到體型正常的嬰兒。悲哀的是，他們看到的是更多死胎、夭折嬰，部分是因為營養不良、脫水及併發症導致。」艾倫稱，以色列拒絕UNFPA運送物資到加沙，例如助產士使用的器具，又稱他駕車經過加沙看到的景像令他心碎，他經過或交談過的每個人都「憔悴不堪、骨瘦如柴、飢腸轆轆」。

（紐約時報/金融時報/法新社）

（以色列-哈馬斯戰爭）