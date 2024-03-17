拜登認同炮轟以總理演說 「代表許多美國人」

【明報專訊】美國參議院多數黨領袖舒默日前發表演說提出以色列總理內塔尼亞胡下台，總統拜登前日（15日）大讚是「很好的演說」，稱那表達了許多美國人關切的問題。拜登認同舒默，被視為反映他不介意將與內塔尼亞胡的裂痕公開化。
舒默上周四在參議院發表演說，批評以國政府無視加沙平民傷亡，斥責內塔尼亞胡是「中東和平的障礙」，呼籲以色列舉行大選趕現政府落台，被視為至今美國政界對內塔尼亞胡政府的最敵意言論。《紐約時報》報道，舒默發言前一天致電白宮國家安全顧問蘇利文及白宮幕僚長齊安茲，詢問兩人他的演說會否危及人質談判，蘇利文表示不會，齊安茲也未表反對。
拜登前日回應舒默的發言時說：「他發表了很好的演說，我認為他不僅表達了其本人，還有許多美國人也嚴正關切的事情」。同日稍後，記者問到拜登是否希望以色列舉行大選或內塔尼亞胡下台，白宮國家安全委員會發言人柯比稱，「這將由以色列人來決定」。
運糧船抵加沙 物資準備分發
另外，首批載着200噸糧食的救援船上周二從塞浦路斯出發後，前日抵達加沙海岸，在加沙西南部建造了臨時碼頭的美國慈善組織「世界中央廚房」昨表示，已卸下所有糧食，準備在加沙分發。加沙瀕臨陷入饑荒，醫療等物資嚴重短缺，聯合國人口基金（UNFPA）巴勒斯坦代表艾倫（Dominic Allen）造訪加沙北部仍提供婦產科服務的醫院後說：「醫生報告說，他們再也看不到體型正常的嬰兒。悲哀的是，他們看到的是更多死胎、夭折嬰，部分是因為營養不良、脫水及併發症導致。」艾倫稱，以色列拒絕UNFPA運送物資到加沙，例如助產士使用的器具，又稱他駕車經過加沙看到的景像令他心碎，他經過或交談過的每個人都「憔悴不堪、骨瘦如柴、飢腸轆轆」。