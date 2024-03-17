波音737再出事 載逾百人客機面板脫落

半空沒受損迹象 未緊急降落

FAA表示，載有139名乘客及6名機組人員的聯合航空波音737-800型客機，前日早上10時20分由三藩市起飛，約下午1時45分降落俄勒岡州南部的梅德福機場。工作人員檢查這架有25年機齡的客機時，發現少了一塊面板。聯航表示，遺失的面板位於機身底部機翼與機身相連的位置，緊鄰起落架。聯航發言人稱，客機飛行期間沒有受損迹象，因此沒有宣布緊急降落。發言人說：「我們將徹底檢查飛機，並執行所有必要維修後才讓它恢復服務。我們也將展開調查進一步了解這宗損毁事件如何發生」。

暫時未知面板何時及如何脫落，事後機場一度暫停運作以檢查跑道，但沒有找到碎片。波音暫未回應事件。

波音客機近月安全事故頻生。今年1月，阿拉斯加航空一架波音737 MAX 9客機在飛行途中「甩門」，司法部就此展開刑事調查，FAA也對波音展開為期6周的審計，發現未能通過多項品質控制要求。本月6日，阿拉斯加航空一架飛往鳳凰城的波音737-800客機機艙內偵測到煙霧，機師要折返波特蘭機場。本月7日，聯航一架波音777-200客機從三藩市機場起飛時一個輪胎掉下，導致數架車受損，飛機要折返機場；本月8日，聯航一架波音737 MAX客機在美國休斯敦機場降落時滑出跑道，機上近170人疏散。

（紐約時報/路透社）