韓教授醫生加入辭職 勢癱瘓醫療系統 16間大學至少七成教授贊成逼政府對話

韓國的首爾大學、延世大學、釜山大學和梨花女子大等20所大學的醫學院教授，為收拾政府增加醫科學額事態殘局，3月12日成立了全國醫科大學教授非常對策委員會。該會上周五（15日）召開網上大會，針對是否贊成在資淺醫生將受司法處置、醫科生休學危機中，以集體辭職方式迫使政府與他們對話，結果16間大學至少七成至98%教授贊成，餘下4間尚未有徵詢結果。

委員會主席方載勝昨在記者會上表示，教授們會於3月25日開始辭職，但在完成程序前，會繼續治療患者。3月25日是收到暫停醫生執照3個月通知的資淺醫生向政府提出抗辯的最後限期。韓國逾1.3萬名資淺醫生中，逾九成參與今次工潮，當中約9000人已收到暫停執照通知。政府要完成暫停他們的執照的行政處分程序，估計需時數月。

13醫學院逾6440教授贊成請辭

雖然委員會沒有透露有多少教授參與辭職，但首爾大學醫學院教授上周率先表明，政府若未能提出滿意對策，將於周一集體辭職。《東亞日報》報道，迄上周五晚8時，已有13間醫學院逾6440名教授贊成請辭，除了緊急情况，將暫停進行手術、停止治療新病人和減少門診等。

政府2月初決定由明年起大幅增加2000個醫學額，以改善醫生不足問題，但醫生憂慮那將損害醫學教育質素、令醫療服務環境變差，徒使病患者背負更大醫療費。其中，九成資淺醫生請辭抗議，從2月20日起離開工作崗位，這類醫生佔醫院醫生總數高達四成。自那時起，醫科教授便與專科醫生、醫生助理（Physician Assistant）、護士，疲於填補醫院內的醫療空白。

保健衛生部較早重申堅持醫改

方載勝又表示，96.6%教授認為政府一下子增加2000個學額「不合理」，促請政府重新考慮數目：「希望政府與醫生團體各讓一步，開啟坦誠討論。」不過，保健衛生部較早時重申政府將堅定不移地實施醫療改革計劃，不會與醫學界磋商。

韓國政府擬於3月25日前增派約250名軍醫、主要到鄉郊提供醫療服務的公共保健醫生到20間醫院工作4周，令總數增至逾400人。另外，由上周五起急症室按所收病人病情輕重，由中央分流往各級醫院，疏導大醫院牀位緊絀情况和擴大中、小型醫院角色。

韓國蓋洛普每周民調結果顯示，上周1002名受訪者中，69%表示擔心有傷病時得不到醫治，49%不滿政府應對醫療界的做法。民眾對總統尹錫悅的支持也隨事態僵持首見回落，下跌了3個百分點至36%。

（韓民族報/東亞日報/韓聯社）