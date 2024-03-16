俄稱境內擊退烏空降部隊 普京斥礙大選：恐嚇企圖不會得逞

烏稱俄邊境兩州成「活躍戰區」

「俄羅斯自由軍團」、「西伯利亞營」和「俄羅斯志願軍團」3個反普京俄羅斯武裝組織表示，本周對別爾哥羅德和庫爾斯克兩州採取行動，呼籲當地居民為自身安全撤離。烏克蘭國防部情報總局（GUR）發言人尤索夫透過電視向全國表示，俄羅斯志願和抵抗武裝「在別無選擇下捍衛自身公民權力，武裝對抗普京政權」，俄羅斯別爾哥羅德和庫爾斯克兩州已成「活躍戰區」。

別爾哥羅德州長格拉德科夫周四晚稱，烏軍發動至少3輪空襲，在當地造成最少兩死20傷，斥烏克蘭企圖煽動恐懼與不信任。他其後於午夜表示，烏軍已被逐出區外，戰鬥在外圍展開，但同時承認邊境村莊科金卡（Kozinka）損毀十分嚴重。俄羅斯國防部稱烏方約30名士兵利用直升機空降科金卡村，被俄軍和邊防警衛擊退。

俄羅斯國防部稱，防空系統前天至昨天擊落最少142架烏軍無人機和十多枚炮彈，又擊退了試圖進入別爾哥羅德州烏軍。克宮周五稱，當局拘捕了一名企圖干擾俄羅斯防空系統的男子和一名企圖準備襲擊俄羅斯鐵路基建的女子，又稱烏克蘭加強襲擊，是要趁俄羅斯大選期間製造不穩。

黑海港口敖德薩遭猛炸 烏稱20死

烏克蘭昨指俄軍用導彈猛烈轟炸黑海港口城市敖德薩，造成至少20死75傷，死者包括一名醫護人員和一名救援人員。

（路透社/塔斯社）

（俄羅斯總統大選）