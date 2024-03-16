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英公布極端主義新定義 斷符合組織資助

【明報專訊】英國政府因應以色列與哈馬斯爆發戰爭後英國仇恨罪行增加，周四（14日）公布極端主義新定義，藉此切斷與符合定義組織的聯繫或中斷其資助。有輿論質疑當局做法會影響社運人士權利、限制言論自由，有被點名關注的組織研究挑戰政府決定。

以哈戰後英仇恨罪行增

上月有團體發表報告，指英國2023年的反猶太事件較2022年增加147%，過去4個月的反穆斯林仇恨案件亦增加335%，政府因此表示有必要重新定義「極端主義」。

根據政府周四發出的新聞稿，「更準確的」極端主義新定義是宣揚或推動基於暴力、仇恨或不寬容的意識形態，而其目的是（1）否定他人基本權利及自由；或（2）破壞、推翻或取代英國自由議會民主和民主權利的制度；或（3）故意為他人營造有利環境以達到（1）和（2）的結果。

新定義沒有法律地位，亦不會影響現行刑法。當局將於未來數周公布符合極端主義新定義的組織名單。

地方發展、房屋及社區大臣高文浩向國會公布新定義時表示，「（去年）10月7日襲擊發生後，極端主義意識形態顯然愈見普遍，對我們公民和民主的安全構成真正的風險」。他指這是極右及伊朗極端分子所為，試圖將穆斯林跟社會其他人分隔，在穆斯林社區內製造分裂。

團體質疑損言論宗教示威自由

高文浩點名5個將受評估是否符合新定義的團體，包括因反對美國在2001年911襲擊後發動反恐戰而冒起的社運組織Cage。該組織表示會研究法律等方式挑戰政府決定。坎特伯雷大主教韋爾比及約克大主教葛德萊周二率先發表聯合聲明，指新定義不僅無意中威脅言論自由，亦威脅宗教崇拜及和平抗議的權利，可能不符比例地針對已受愈來愈大程度仇恨和傷害的穆斯林社區。

（BBC/CNN/紐約時報）

相關字詞﹕仇恨罪案 以巴衝突 以色列-哈馬斯戰爭 極端主義 哈馬斯 以色列 英國

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