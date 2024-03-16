美頭號猶太政客：以總理礙中東和平 民主黨參院領袖斥私利凌駕國家利益 倡以提前大選

斥以總理無視加沙平民傷亡

民主黨的舒默（Chuck Schumer）周四在參議院發表長45分鐘的演說。他一開始強調支持以色列，然後將矛頭指向內塔尼亞胡，說：「我相信，內塔尼亞胡內心的最優先事務是以色列的安全，但我也相信內塔尼亞胡總理已迷失方向，容許自身政治存亡凌駕於以色列最大利益之上。」他表示，內塔尼亞胡太過樂意容忍加沙平民傷亡，那令以色列的國際支持跌至歷史低位。如果以色列被拋棄，就無法生存。

舒默形容內塔尼亞胡、哈馬斯、以色列極右和巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯是中東達至和平的4大障礙，稱內塔尼亞胡政府「不再符合以色列的需求」。他說：「作為一個民主政體，以色列有權選擇自己的領袖，我們應該接受任何結果。但重要的是，以色列人要有選擇。在10月7日事件發生後，必須重新討論以色列的未來。在我看來，最好的辦法是再來場選舉。」他又稱，以色列若拒絕「兩國方案」將犯下「嚴重錯誤」，呼籲以色列與加沙衝突的談判人員盡一切可能達成停火協議、讓人質獲釋，並讓援助物資送進加沙。

舒默抨擊以色列政府之際，路透社昨報道指哈馬斯周四提出新停火方案，內容包括釋放以色列人質以交換上千名巴勒斯坦囚犯，但內塔尼亞胡的辦公室昨仍斥方案不切實際。以色列總理辦公室昨亦說，內塔尼亞胡已批准以軍進入拉法作戰的計劃。總統拜登上周在專訪中曾警告，侵拉法市是以軍不應踰越的「紅線」。

舒默和拜登等主要民主黨人正因華府無條件支持以色列而面臨黨內外諸多批評。雖然已有多名民主黨議員譴責以色列的行徑，但這次舒默的發言算是美國民選高級官員迄今最尖銳的抨擊，相當於要求以色列人趕內塔尼亞胡下台。《華爾街日報》形容，這番來自以色列傳統緊密盟國政界領袖的抨擊甚為罕有。

專家震驚 美以關係「大地震」

白宮國家安全會議發言人柯比透露，舒默發表這番演說前先知會白宮，白宮沒做任何增刪。他說：「我們充分尊重他說這些話，以及自行決定要在參議院議場發表哪些言論的權利。」以色列總理辦公室發言人回應「目前不予置評」。內塔尼亞胡所屬的利庫德集團則發表聲明，說：「和舒默的意見不同，以色列大眾支持徹底戰勝哈馬斯，拒絕任何國際下達建立巴勒斯坦恐怖國家的命令，並反對巴勒斯坦自治政府回到加沙……希望舒默參議員尊重以色列的民選政府，不要破壞它。」

美國參議院共和黨領袖麥康奈爾亦抨擊舒默，說：「對於外國一干預我們自己民主就激動的美國人而言，呼籲換掉以色列以民主方式選出的領袖，很可笑……也很偽善。」共和黨的眾議院議長邁克‧約翰遜也表示，一名美國領袖在以色列政治上擔當如此分化的角色是錯誤的。

舒默本身是美國最高級猶太裔民選官員，也是其中一個與內塔尼亞胡打交道時間最長、關係最密切的美國政治人物。舒默長期力挺以色列，近期對以態度也比很多民主黨人溫和。《華盛頓郵報》指出，這番話出於如此背景的舒默口中，是美方對以方發出最明確的不滿信號。網媒Axios指舒默的言論令很多官員和觀察家震驚，形容對美以關係造成「大地震」，相信其他原本觀望的民主黨人將更放膽加入批評以色列行列。

現時大選內塔尼亞胡勢落敗

內塔尼亞胡所屬利庫德集團於2022年底組建的執政聯盟，被視為以色列有史以來最右翼，內塔尼亞胡需靠極右派支持來維持執政。周三發表的3項民調均顯示，大部分以色列人希望提早大選，而如果現在舉行大選的話，內塔尼亞胡將會落敗。

（紐約時報/華爾街日報/Axios/中央社）

（以色列-哈馬斯戰爭）