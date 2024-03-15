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聯國派糧中心被炸5死 以軍稱殲哈馬斯指揮官

【明報專訊】聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）表示，以軍周三（13日）轟炸加沙南部拉法的UNRWA食物分發中心，造成一名UNRWA職員及22人受傷。UNRWA主任專員不點名斥責以軍無視國際人道法。加沙衛生部稱，該空襲造成5人死亡。以軍承認「精準打擊」拉法一個救援物資倉庫，殺死一名哈馬斯指揮官。

UNRWA斥無視國際法

以軍周三的空襲擊中拉法東部UNRWA的食物分發中心，它也是食物及其他重要物資的倉庫。UNRWA發言人圖馬（Juliette Touma）表示，當日沒有向平民分發食物，但以軍中午空襲時，正值有多達60人在該設施工作，批評「以軍隊應對此負責」。空襲後的照片顯示，倉庫外的院子內和門口皆有血迹。事發後許多傷者被送往鄰近的奈賈爾醫院，有傳媒拍得5名死者屍體，其中一人身穿藍色聯合國制服。

UNRWA主任專員拉扎里尼（Philippe Lazzarini）表示，他們每天都與衝突各方提供UNRWA設施的坐標，以軍在空襲前的周二已收到分發中心的坐標，他批評「攻擊聯合國設施、車隊和人員已變得司空見慣，公然無視國際人道主義法」。

傳媒報道，空襲造成一名15歲少年及4名年齡介乎27至50歲的男子死亡，其中一人名為哈斯納（Mohammed Abu Hasna）。同日傍晚，以軍發聲明表示，其軍機精確瞄準並殲滅了哈馬斯在拉法地區的恐怖分子哈斯納，但未提及UNRWA的設施。聲明稱，哈斯納參與控制人道援助，並將物資分發給哈馬斯恐怖分子，他又協調哈馬斯不同單位的行動，以及蒐集以軍位置的情報供哈馬斯施襲之用。

美國國務卿布林肯昨稱，尚未收到有關事件的詳情，但表示儘管情况艱難，以色列仍必須保護人道救援工作者的安全。

（BBC/紐約時報）

相關字詞﹕哈馬斯 空襲 聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處 以巴衝突 以色列-哈馬斯戰爭

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