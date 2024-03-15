話你知：保守黨議員護「黨報」 抗外國資金

【明報專訊】有168年歷史的《每日電訊報》（The Daily Telegraph；下稱電訊報）是英國最具影響力的報章之一，其立場右傾並親保守黨，被稱為「Torygraph」。今次跟阿聯酋政府有關資金欲收購該報，惹來保守黨國會議員群起抗議。澳洲傳媒大亨梅鐸新聞集團旗下News UK等多間傳媒公司也欲競購《電訊報》。
《電訊報》前身The Daily Telegraph and Courier在1855年6月29日由英國軍官斯萊（Arthur B. Sleigh）創刊，其後售予其出版者並改成現名。不少保守黨成員都會投稿《電訊報》，包括前首相邱吉爾和約翰遜。《電訊報》姊妹周刊《旁觀者》被稱為「保守黨聖經」，亦捲入今次阿聯酋併購案。
除阿聯酋外，欲從巴克萊家族手上收購上述兩份刊物的還有News UK、「每日郵報和通用信託」（DMGT），以及擁初創廣播公司GB News的對冲基金大亨馬歇爾（Paul Marshall）。
（路透社/法新社/BBC）
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