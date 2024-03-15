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英提修例禁外國政府收購報章雜誌 阻阿聯酋持有《每日電訊報》 政府稱為保障新聞自由

【明報專訊】英國政府周三（13日）提出修例，以便有權禁止外國政府收購該國報章和雜誌，若獲國會通過，勢阻阿聯酋副總統曼蘇爾（圖）控制的投資基金公司RedBird IMI收購與執政保守黨關係密切的老牌《每日電訊報》。政府稱此舉將為新聞自由提供額外保障。RedBird IMI承諾籌組獨立編採委員會以取得英國監管機構支持收購案，但仍難釋除政界和傳媒界憂慮。

英國藝術和遺產政務次官帕金森（Stephen Parkinson）前天表示，將大幅修改媒體併購法例，以杜絕涉「外國政府持有、影響或控制」的報章和定期新聞雜誌併購案。他又同時表明，修例將不會涵蓋收購廣播電台或電視台。

政府的修正案將添加到正在審議、定於下周三讀的《數碼市場、競爭和消費者法案》，意味法案可能很快生效。

《每日電訊報》被視保守黨喉舌

《每日電訊報》（Daily Telegraph）支持保守黨廣為人知，被認為是該黨的喉舌。一個與外國政府有聯繫的潛在新東家，引起軒然大波，唐寧街面臨黨內愈來愈大的壓力，要求干預收購案。

英國及其他西方傳媒稱，修例勢將阻斷RedBird IMI收購經營《每日電訊報》及《旁觀者》（The Spectator）周刊雜誌的電訊媒體集團（TMG）。RedBird IMI是美國RedBird Capital和阿布扎比International Media Investments合資創辦的投資基金公司，75%股份由阿聯酋副總統兼副總理曼蘇爾（Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan）持有。該公司去年11月以協助持有TMG的巴克萊（Barclay）家族還清12億英鎊（約120.2億港元）債務的方式，達成協議收購該集團。

設獨立編委會未釋疑

RedBird IMI行政總裁、美國有線新聞網絡（CNN）前總裁朱克（Jeff Zucker）原對游說英國監管機構深具信心，曾強調亦為英超球會曼城班主的曼蘇爾只是「被動投資者」，今次併購案也會由美國人主導。他亦承諾被收購後的《每日電訊報》將設獨立編採委員會，以期能釋除疑慮。

收購方稱純商業行為 對英失望

然而今年1月英國文化、媒體及體育部去信RedBird IMI，表示對該公司「由阿聯酋政府成員私人持有」的潛在影響「仍感憂慮」，認為那「或會影響言論自由和新聞的準確表達」。

RedBird IMI聲明稱對英國政府的決定「極為失望」，強調收購《每日電訊報》和《旁觀者》「純屬商業行為」。

（路透社/法新社/BBC/衛報/金融時報）

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