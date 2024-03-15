政敵或死或DQ 3議員入閘陪跑

反對派被指參選文件違規

代表公民倡議黨（Civic Initiative）參選的納傑日金（Boris Nadezhdin）上月被拒參選，中央選舉委員會指他提交的逾10萬個提名簽名有違規情况，包括出現已逝人士的名字。他曾批評普京發起侵烏行動是個致命錯誤。加拿大廣播公司（CBC）本月5日刊登納傑日金的訪問，他仍認為選舉是為俄羅斯帶來政權更迭的唯一途徑。他說：「俄羅斯現在的選舉既不公平亦不自由，但我不知道還有什麼方法可改變俄羅斯的政治和權力。」

反對俄軍侵烏的前電視台女記者敦佐娃（Yekaterina Duntsova）去年12月底亦遭中央選委會成員一致拒絕參選，稱她提交有關支持她參選的文件有大量違規問題，她後來向最高法院上訴但被駁回。反對派亞博盧黨領袖亞林夫斯基（Grigory Yavlinsky）亦未能入閘，中央選委會亦表示他提交的逾200萬個支持者簽名，有逾四分之一偽造。

營造「有得揀」觀感 疏導打壓不滿

總部設於拉脫維亞的俄語及英語新聞網站美杜莎報（Meduza）2月引述消息人士報道，指克里姆林宮曾討論讓一名自由派人士參選藉此推高投票率，但最終放棄，稱因利用電子投票機器來人為推高投票率更容易。

然而周五起一連3天的大選投票仍有4人「角逐」。除了普京外，俄羅斯自由民主黨領袖斯盧茨基（Leonid Slutsky）、新人民黨籍杜馬副議長達萬科夫（Vladislav Davankov）及俄羅斯共產黨籍議員哈里托諾夫（Nikolay Kharitonov）均獲參選資格，3人都支持對烏克蘭的「特別軍事行動」。反對派輿論認為，當局希望藉3人「入閘」疏導民眾對當局打壓反對派的不滿，並營造大選多元化「有得揀」的觀感。

（Meduza/CBC/路透社/France24）

（俄羅斯總統大選）