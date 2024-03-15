政敵或死或DQ 3議員入閘陪跑

【明報專訊】俄羅斯總統普京在本周大選爭取第5個總統任期，由他贏得大選本已毫無懸念，惟外界仍關注尋求挑戰被拒及獲准入閘候選人的身分。被視為普京主要政敵、就多項罪名於北極圈流放地服刑的反對派領袖納瓦爾尼在上月中身亡，另有3名反對派人士亦未准參選，僅3名支持俄國對烏克蘭軍事行動的議員成功入閘「陪跑」。
反對派被指參選文件違規
代表公民倡議黨（Civic Initiative）參選的納傑日金（Boris Nadezhdin）上月被拒參選，中央選舉委員會指他提交的逾10萬個提名簽名有違規情况，包括出現已逝人士的名字。他曾批評普京發起侵烏行動是個致命錯誤。加拿大廣播公司（CBC）本月5日刊登納傑日金的訪問，他仍認為選舉是為俄羅斯帶來政權更迭的唯一途徑。他說：「俄羅斯現在的選舉既不公平亦不自由，但我不知道還有什麼方法可改變俄羅斯的政治和權力。」
反對俄軍侵烏的前電視台女記者敦佐娃（Yekaterina Duntsova）去年12月底亦遭中央選委會成員一致拒絕參選，稱她提交有關支持她參選的文件有大量違規問題，她後來向最高法院上訴但被駁回。反對派亞博盧黨領袖亞林夫斯基（Grigory Yavlinsky）亦未能入閘，中央選委會亦表示他提交的逾200萬個支持者簽名，有逾四分之一偽造。
營造「有得揀」觀感 疏導打壓不滿
總部設於拉脫維亞的俄語及英語新聞網站美杜莎報（Meduza）2月引述消息人士報道，指克里姆林宮曾討論讓一名自由派人士參選藉此推高投票率，但最終放棄，稱因利用電子投票機器來人為推高投票率更容易。
然而周五起一連3天的大選投票仍有4人「角逐」。除了普京外，俄羅斯自由民主黨領袖斯盧茨基（Leonid Slutsky）、新人民黨籍杜馬副議長達萬科夫（Vladislav Davankov）及俄羅斯共產黨籍議員哈里托諾夫（Nikolay Kharitonov）均獲參選資格，3人都支持對烏克蘭的「特別軍事行動」。反對派輿論認為，當局希望藉3人「入閘」疏導民眾對當局打壓反對派的不滿，並營造大選多元化「有得揀」的觀感。
（Meduza/CBC/路透社/France24）