青年指政治無感 學者稱民心求穩

普京高民望下 戰時俄國存暗湧

俄羅斯青年Ivan（基於政治敏感使用化名）坦言，自新冠疫情以來俄羅斯一直生活在「緊急狀態」，「比較安全的時代結束了」。他形容俄羅斯民眾並不預期這個安全時代會在可見將來重現，「不管人們的政治角度是什麼，都了解我們生活的時代很不安」。

Ivan坦言，談到政治角度差異，人與人之間的疏離現象當然會出現，他甚至知道有些家庭會因政治看法有衝突，但總體來說俄羅斯社會是「不關心政治、很個人主義的社會」。他解釋，俄羅斯民眾長期沒有方法影響政治過程，所以不能說他們支持還是不敢反對，他們只關心自己的事，適應不安的條件，做自己的工作和活下去。

全球悸動釀不安 西方以烏制俄

談到國家前景，Ivan相信不能只從俄羅斯內政的角度來看待今天不安的時代，「不是說這個因素不重要，但這不是唯一的因素，而且不是主要的因素」。他相信更重要的因素在於「各種反人道主義、反進步主義、反自由主義的力量在全球上升」，而俄烏衝突是其結果之一。他強調不能把現今各種危機現象的責任「片面地放在某一個國家身上」，俄烏危機也是幾個力量的「政治游戲」的結果。

穩定壓倒進步現代化 普京掌民心

他質疑西方有興趣繼續利用烏克蘭令俄羅斯衰弱，烏克蘭也早就有「反人道主義的民族主義思想」上升。他相信俄羅斯也會出現政治變化，只是可能不是現在，「但俄羅斯歷史告訴我們，情况會突然改變，特別是要注意到俄羅斯人對左翼思想的需求——即對社會公平、福利國家的需求」。然而，無論俄羅斯有什麼政治制度或領導人，Ivan都認為「俄羅斯和西方（之間）你死我活的鬥爭」都不會停止。他指國內有些親西方政治人物主張「投降」，但這對俄羅斯人「不會有什麼好結果」，唯一希望在於俄羅斯與西方國家會有「合理的政治家尋求合理的解決衝突方法」。

莫斯科國立大學亞非學院院長馬斯洛夫（Alexey Maslov）向本報稱，對許多俄羅斯人來說，普京連任相當於「對穩定的承諾」，涵蓋思想、經濟、社會和政治發展的領域，「在俄羅斯，穩定要比進步和現代化更為優先。普京一直成功把握俄羅斯人對主權和強大民族認同的抱負」。

馬斯洛夫承認，少數國家的孤立確對不少俄羅斯人的心理狀態帶來負面影響，「過去數十年來，俄羅斯一直擁抱開放國家、積極參與外部世界和在西方市場留下印記的身分認同——儘管有部分限制」。他指這不止涉及貿易和政治，也包括教育、科學和思想交流，而且長期孤立可能會對所有個人造成非常不利的影響，因為許多這一代的俄羅斯人都是在美國或歐洲讀書，傾向認同西方文化，「倘若雙方一直相互排斥，強烈厭惡任何和解企圖的新一代可能會因此成形」。

明報記者 周宏量、洪明超

（俄羅斯總統大選）