俄大選普京勢連任 投票率成看點 侵烏後首總統選舉 納瓦爾尼猝死效應待觀察

【俄羅斯大選系列之一】

有望掌權至2036年 破斯大林紀錄

普京在大選開始前夕發表電視演說，呼籲包括俄控烏克蘭地區民眾投票。他說：「我請求你們來投票，展現你們的愛國與公民義務……為了我們心愛俄羅斯的未來。」普京稱相信民眾意識到國家正經歷困難時期，在幾乎所有領域面臨挑戰，表示為繼續有尊嚴應對並克服困難，他們需團結和保持自信。普京又對克里米亞半島及過去兩年佔領的4個烏克蘭地區舉行投票表示歡迎。

今屆大選除普京外另有3名國家杜馬議員競選，包括俄羅斯自由民主黨領袖斯盧茨基、俄羅斯共產黨的哈里托諾夫，及新人黨籍的杜馬副議長達萬科夫，但他們難對普京構成威脅。不過，美國智庫卡內基國際和平基金會網站1月發表俄羅斯獨立新聞網站Meduza記者佩爾佐夫（Andrey Pertsev）的文章，指出2018年總統選舉投票率67.5%，普京獲得76.7%選票，他認為這兩項紀錄現在都必須打破，以讓克宮營造普京在有對手之下仍大勝的效果，證明他深得民心。

反對派指克宮營造有對手下大勝假象

普京有望打破蘇聯領袖斯大林的在位紀錄。斯大林1922年4月成為蘇共總書記後，到1924年列寧死後繼任蘇聯領袖直至1953年3月離世，斯大林掌權達30年11個月，若從列寧離世後開始計算亦有約29年。普京最崇拜的彼得大帝則在1682年至1725年間在位，有約42年。

普京1999年8月擔任總理，同年12月31日時任總統葉利欽請辭後，普京代任總統，直至2000年3月勝出總統大選，並在當年5月「坐正」。2004年普京連任成功，2008至2012年間他改任總理，總統一職由梅德韋傑夫擔任，但外界普遍認為普京當時掌握實權；2008年俄國修憲讓總統任期從4年一屆增至6年。

及至2012年普京再參選總統，2018年成功連任。2020年俄羅斯修憲，可令普京的總統任期「歸零」重新計算，讓他能再選總統。至今掌權踏入第25年的普京，若再度當選，6年後又順利連任，可執政至2036年，屆時他將屆83歲，掌權長達36年。

普京勝選是預期結果，但高投票率對大選結果認受性仍然重要。總部設於拉脫維亞的Meduza上周一（4日）引述消息人士報道，普京政治團隊清楚知道選民對大選沒興趣，而為確保普京期望的七成至八成投票率，克里姆林宮官員計劃利用電子投票終端和二維碼，向公務員、國企僱員及親政府私企員工等施壓，帶同親友去投票。

報道稱執政統一俄羅斯黨成員和支持者會被要求每人都帶10人去投票，有該黨消息人士這建議已推行數年，指「如你在統一俄羅斯黨內並享用當中帶來的特權，那你應為黨做些工作」，並表示黨員在親友之間拉票是很多國家普遍做法。

納瓦爾尼遺孀促毁選票抗爭

俄國大選前約1個月，反對派領袖納瓦爾尼在北極圈流放地服刑期間身亡，《紐約時報》上周三引述有到納瓦爾尼墓地致哀民眾稱未能接受其死亡，又指對未來再沒憧憬。其遺孀尤莉婭上周三發布影片，呼籲民眾下周日聚集票站，損毁選票或投票給普京之外的人。

（BBC/Meduza/紐約時報/半島電視台/卡內基國際和平基金會）

（俄羅斯總統大選）